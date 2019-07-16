Киевский суд выпустил Ефремова из СИЗО

Апелляционный суд Киева рассмотрев жалобу на решение Старобельского районного суда Луганской области относительно меры пресечения Александру Ефремову принял решение отпустить обвиняемого под домашний арест.

Как сообщила Ольга Решетилова, суд принял решение заменить меру пресечения с содержания в СИЗО на круглосуточный домашний арест.

Сам Александр Ефремов на заседании не присутствовал - в помещении суда была организована видеосвязь со Старобельском.

Также информацию об освобождении Ефремова подтверждает Андрей Портнов.