Полиция взяла под усиленную охрану 105 ОИК в Счастье из-за возможных фальсификаций

В Новоайдарский отдел полиции обратился член окружной избирательной комиссии № 105 (г. Счастье), который сообщил о возможном нарушении избирательного законодательства председателем ОИК.

В сообщении заявитель отметил, что на сайте ЦИК уже есть результаты подсчета ста процентов голосов на всех 6-ти избирательных участках, расположенных на избирательном округе №105 и установлены результаты выборов, но, по словам заявителя, обработки протоколов по результатам голосования на избирательных участках не проводилось.

На данный момент комиссией проводится пересчет голосов. Полицией было принято решение об усилении мер публичной безопасности вблизи окружной избирательной комиссии. На охрану общественного порядка задействовано 45 полицейских.

По данным ЦИК большинство голосов на выборах народных депутатов избиратели отдали Виктории Гриб - менеджеру компании ДТЭК. Оснровным ее конкурентом на выборах был родственник Виктора Медведчука, отставший в борьбе за мандат народного депутата всего несколько сотен голосов.