В Счастье определился победитель по 105 избирательному округу в Луганской области

ЦИК получила данные со всех участков по 105 избирательному округа в Луганской области. По данным электронных протоколов победителем на выборах стала представительница ДТЭК и партии Оппозиционный блок Виктория Гриб.

Основную конкуренцию во время предвыборной кампании на самом маленьком избирательном округе ей составлял брат Виктора Медведчука, не имеющий никакого отношения к городу Счастье.

Из чуть более чем 9 тысяч избирателей за Викторию Гриб проголосовали 39,58% избирателей или 1852 человек. За Дмитрия Медведчука проголосовало 31,70% избирателей или 1483 человек.

Подсчет голосов в этом округе два дня затягивался различными способоми - утром 22 июля поступило ложное сообщение о минировании всех школ и садиков где размещались избирательные участки, а после представители Медведчука всеми способами откладывали оглашение итоговых результатов подсчета голосов.