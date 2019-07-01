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В Луганской области 20 шахтеров бастуют под землей на глубине 700 метров

Сегодня, 12:35 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области 20 шахтеров бастуют под землей на глубине 700 метровПятый день продолжается протест горняков в связи с отключением предприятия от электроснабжения. На шахте «Горская» ГП «Первомайскуголь» работники продолжают оставаться под землей на горизонте 700 метров. Об этом сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Попытка отключения шахты от электроэнергии была 1 июля, после чего 7 шахтеров отказались выезжать на поверхность. Позже к ним присоединились еще несколько человек. Сейчас под землей находятся 20 горняков.

Вчера предприятие посетил директор Департамента угольно-промышленного комплекса Минэнергоугля Александр Владыченко. Планировалось вместе с директором шахты Дмитрием Одинцовым спуститься в шахту и пообщаться с протестующими горняками но из-за отсутствия электроэнергии этого не произошло. Ток подается только по одному часу четыре раза в сутки для поддержки работы водоотведения.

Шахтеры держатся с последних сил. С ними постоянно находится медсестра. Водой и продуктами питания они обеспечиваются.


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