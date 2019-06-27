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Количество бастующих в затапливаемой шахте в Луганской области увеличилось до 20 человек

Сегодня, 11:55 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области горняки не оставляют попыток спасти шахту «Горская» от ликвидации и затопления.

Как сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, на шахте «Горская» ГП «Первомайскуголь» работники продолжают оставаться под землей на глубине 700 метров.

3 июля в 18.00 к ним присоединились еще 8 шахтеров, пока под землей находятся 20 рабочих.

Шахтеры спустились под землю после сообщения об отключении электроэнергии и прекращении работы.

Шахта «Горская» - единственное предприятие, которое обеспечивало работой одноименный поселок. Кроме того, шахта соединяется подземными выработками с шахтами на оккупированных территориях, откуда постоянно прибывает вода, затапливающая подземные пустоты.

Прекращение откачки воды приведет к экологической катастрофе в регионе.


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