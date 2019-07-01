» » В Кременной от имени сепаратиста Струка опять раздавали очки

В Кременной от имени сепаратиста Струка опять раздавали очки

Сегодня, 18:32 citynews.net.ua | Напечатать

В Кременской отдел полиции поступило сообщение о том, что на проспекте Дружбы неизвестные, которые называют себя представителями одного из кандидатов в народные депутаты Украины, раздают людям очки и записывают персональные данные. По информации CityNews, в Луганской области раздачей очков занимается известный сепаратист Владимир Струк, баллотирующийся в народные депутаты по 113 округу.

Также, во время мониторинга сети Интернет было обнаружено публикацию, в которой говорится о том, что в некоторых торговых точках городов области по цене значительно ниже чем обычно продается социальный хлеб. В статье также указывается, что поставками этого хлеба занимается частное предприятие, которое возможно связано с одним из кандидатов в народные депутаты Украины.

Информация по данным фактам зарегистрирована. Проводятся проверки, после которых будет принято решение согласно действующему законодательству.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:32

В Кременной от имени сепаратиста Струка опять раздавали очки

Сегодня, 18:14

В Луганской области продлили вещание 25 теле- и радиоканалов

Сегодня, 17:49

В Луганской области объявлено подозрение двум судьям террористической организации «ЛНР»

Сегодня, 16:36

Приоритетными реформами украинцы считают антикоррупционную, медицинскую, пенсионную, судов и полиции, а также люстрацию

Сегодня, 15:32

ОБСЕ сообщило что вооружения в Станице Луганской больше нет

Сегодня, 13:33

5-7 июля оккупированный Луганск будет жить без электричества и воды

Сегодня, 11:55

Количество бастующих в затапливаемой шахте в Луганской области увеличилось до 20 человек

Сегодня, 11:41

В Луганской области собрали 3 миллиарда гривень налогов и сборов

Сегодня, 10:01

Российские террористы обстреляли Луганскую область из артиллерии

Сегодня, 09:31

В Станице Луганской трактор подорвался на мине

Вчера, 23:11

ЦИК отменила регистрацию Клюева и Шария кандидатами в народные депутаты

Вчера, 21:46

СБУ: Шарий выехал из Украины в 2012 году и больше не возвращался

Новости Украины:

Сегодня, 17:06

Щедрый стол: традиционные праздничные блюда разных стран

Сегодня, 15:52

В Одессе ураган сломал 53 дерева и травмировал женщину - фото

Сегодня, 15:21

В Одессе вандалы залили самый большой фонтан моющим средством

Вчера, 13:34

В Одессе полицейский брал взятки за сокрытие притонов

2-07-2019, 19:08

В Киеве собираются митинговать против правового нигилизма Верховного суда и ЦВК

2-07-2019, 15:35

Как упаковать габаритные изделия

2-07-2019, 15:32

Из чего состоит абсент

2-07-2019, 15:30

Шампанское и сладости: непревзойденный тандем

2-07-2019, 12:28

В Швейцарии арестовали 60 млн франков по делу о "вышках Бойко"

1-07-2019, 22:10

В Днепре шестеро детей взорвались на детской площадке

1-07-2019, 11:47

В Одессе начались Международные учения «Си Бриз - 2019»

1-07-2019, 11:02

В Одесской области на пожаре погибли 4 детей

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 



^Наверх

 