В Кременной от имени сепаратиста Струка опять раздавали очки

В Кременской отдел полиции поступило сообщение о том, что на проспекте Дружбы неизвестные, которые называют себя представителями одного из кандидатов в народные депутаты Украины, раздают людям очки и записывают персональные данные. По информации CityNews, в Луганской области раздачей очков занимается известный сепаратист Владимир Струк, баллотирующийся в народные депутаты по 113 округу.

Также, во время мониторинга сети Интернет было обнаружено публикацию, в которой говорится о том, что в некоторых торговых точках городов области по цене значительно ниже чем обычно продается социальный хлеб. В статье также указывается, что поставками этого хлеба занимается частное предприятие, которое возможно связано с одним из кандидатов в народные депутаты Украины.

Информация по данным фактам зарегистрирована. Проводятся проверки, после которых будет принято решение согласно действующему законодательству.