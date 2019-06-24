В Луганской области шахтеры уже сутки не поднимаются из затапливаемой шахты «Горская» ГП «Первомайскуголь». Об этом сообщил представитель в Луганской и Донецкой областях уполномоченного по правам человека Павел Лисянский.

"По поручению Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, сегодня ночью я прибыл на шахту «Горская» ГП «Первомайскуголь» (предприятие расположено в 10 км от линии фронта).

В шахте на горизонте (глубине) 700 м находятся 6 горняков, люди отказываются выезжать на поверхность и таким образом выражают протест в связи с отключением шахты от электроэнергии, что повлечёт затопление горных выработок и насосных станций. Попытка отключения шахты от электроэнергии, была вчера 1.07.2019, после чего люди отказались выезжать на поверхность" - сообщил он.

Сейчас на шахте введён в действие план ликвидации аварии, также дежурит военизированный горноспасательный отряд, электроэнергия на данный момент есть.

По словам Павла Лисянского, состояние здоровья протестующих горняков удовлетворительное, с ними постоянно находится медсестра.

В телефонном разговоре профсоюзный лидер Виктор Выдыш, сообщил, что требование горняков, это предоставление гарантий о не отключении электроэнергии на предприятии.

Обращение шахтеров зафиксировано и передано в центральный аппарат. Омбудсмен Украины, лично держит ситуацию под контролем.