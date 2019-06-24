В Луганской области под землей в затапливаемой шахте остались 7 горняков

Стало известно, что на шахте «Горская» ГП «Первомайскуголь» люди осталось под землей в надежде спасти от затопления подземные выработки.

Как сообщает председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, предприятие почти месяц работает в аварийном режиме, ток подается только на жизненно-необходимое обеспечение шахты для поддержки работы водоотведения и аварийных систем. Добыча угля не ведется.

Сегодня 7 человек остались в шахте чтобы сохранить предприятие от полного затопления. С горняками под землей находится председатель первичной профсоюзной организации НПГУ предприятия Виктор Видиш.

Письмом № 100/882 от 27.06.2019 года, которое предприятие получило от Луганского филиала ГП «Региональные электрические сети» было сообщено, что с 10:00 01.07 2019 на шахте «Горная» будет отключено электроснабжение, в связи с чем ГП «Региональные электрические сети» требуют обеспечить эвакуацию людей из шахты.

Но рабочие отказались выезжать на поверхность и оставлять свои рабочие места. Если шахта будет затоплена - остановится жизнь не только предприятия, но и города. Об этом в своем письме сообщил председатель профсоюзной ячейки НПГУ предприятия Виктор Видиш.

Также сегодня в 12 часов полностью обесточены ГП «Лисичанскуголь» и шахта «Карбонит» ГП «Первомайскуголь». На предприятиях не работают водоотлив и аварийные системы.