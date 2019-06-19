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Павло Зибров помогает пройти в Раду луганскому сепаратисту Струку

Сегодня, 10:27 citynews.net.ua | Напечатать

Ветераны АТО Луганской области написали обращение к народному артисту Украины Павло Зиброву, после публикации фото с луганским сепаратистом Владимиром Струком, создававшим отряды боевиков ЛНР и вместе с Болотовым и Царевым организовывал сепаратистский референдум на Луганщине.

 

ЗВЕРНЕННЯ 

Патріотичної громади, ветеранів АТО/ООС Луганщини 
до народного артиста України Павла Зіброва!
Павле Миколайовичу! Народний артисте України!
Тих, хто розв’язав війну у нашому домі ми знаємо поіменно. Серед них і оцей покидьок з Луганська Володимир Струк, з яким ви так гарно позуєте на фото, яку він розмістив на своїх ресурсах. Сподіваємось, що це архів і ви вже давно забули про знайомство з ним. А якщо не забули, то нагадуємо, що це –  сепаратист Струк, який балотується нині у нардепи по 113 виборчому округу.

Він анонсував концерти на свою підтримку за Вашою участю. Ви про це в курсі, пане Зібров? Якщо ні, то нагадуємо, що Струк, будучи в 2014 р. нардепом від Партії Регіонів, організовував і фінансував загони бойовиків т. з. «ЛНР», активно облаштовував блокпости та напряму причетний до розв’язання війни на сході України, через яку гинуть і по сьогодні тисячі українських громадян. На фінансованих особисто ним блокпостах загинуло найбільше українських патріотів та простих громадян.

Він є кримінальним авторитетом з 90-х та злочинцем, якого внесли у базу «Миротворець» як сепаратиста, посібника терористів, особи, яка здійснила діяння проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, руки якого по лікоть у крові. Пане Зібров, по лікоть у крові!!! Ви дійсно хочете підтримати цього злочинця, ви дійсно будете співати на його замовлення?!

Патріот Зібров, який носить горде і почесне звання народного артиста УКРАЇНИ, співатиме на замовлення вбивці України?! Упевнені, що така поважна і патріотична людина, як Ви, ніколи не заплямує себе співпрацею з таким негідником, як Струк і не спокуситься ні на які кошти цього кривавого луганського сепаратиста. Патріотизм Зіброва, ваш авторитет на національному музичному олімпі, багаторічне служіння Україні є непохитними. Правда, пане Зібров? Не розчаровуйте нас, воїнів за незалежність України! Бо наступна розмова, буде без патетики та дифірамбів. А співакам ми завжди раді – в окопах вас зустрінуть радо, бурхливими оплесками та переповненими майданчиками! Патріотам завжди тут раді, а сепаратистам та їх посібникам – не місце! Ну, ви зрозуміли, народний артисте! 


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