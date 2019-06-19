В Счастье назначили временного руководителя ВГА

После задержания в Счастье руководителя военно-гражданской администрации Дмитрия Скворцова при получении взятки, город несколько дней оставался без руководства.

Сегодня, 24 июня, временный глава Луганской областной ВГА Сергей Филь подписал приказ о назначении исполняющего обязанности Счастьенской ВГА. Временно исполняющим обязанности руководителя ВГА города Счастье стала Светлана Климкова, которая до этого занимала должность главного специалиста ВГА.

«Возложить на Климкову Светлану, главного специалиста военно-гражданской администрации города Счастье Новоайдарского района Луганской области исполнение обязанностей руководителя этой военно-гражданской администрации на период временной нетрудоспособности Скворцова Д., с предоставлением ей права подписи финансовых, платежных, расчетных и других документов, с ее согласия», - говорится в распоряжении.

Напомним, глава Счастьенской ВГА Дмитрий Скворцов ранее был задержан правоохранителями за систематическое вымогательство взяток у местных предпринимателей.