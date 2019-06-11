В Счастье на взятке задержан руководитель ВЦА Дмитрий Скворцов. Проработал всего 3 месяца

Сегодня в городе Счастье при получении взятки был задержан глава военно-гражданской администрации Дмитрий Скворцов.

Как сообщил заместитель главы Луганской военно-гражданской администрации, Дмитрий Скворцов был прикомандирован в военную администрацию и служил в звании майора.

По информации военной прокуратуры луганского гарнизона, Скворцов требовал и получил от частного предпринимателя неправомерную выгоду (в переводе с прокурорского языка - взятку) на общую сумму 12 тыс. грн. за выдачу разрешения на размещение временного сооружения для осуществления предпринимательской деятельности.

Дмитрий Скворцов был назначен руководителем военно-гражданской администрации города Счастье 4 апреля 2019 года. Проработал он на этой должности чуть более трех месяцев.