Обнародован новый рейтинг украинских партий перед выборами

Согласно результатам опроса , проведенного Социологической группой «Рейтинг» в течение 6-9 июня 2019, 69% выразили однозначную готовность принять участие в голосовании на досрочных выборах в Верховную Раду 21 июля 2019 года. Еще 15% отметили, что скорее готовы участвовать, 12% - не будут голосовать, 4% - не определились.

Лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 47,5% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. Также, пока, преодолевают проходной барьер «Оппозиционная платформа - За життя» (10,4%), «Европейская Солидарность» (7,9%), «Батькивщина» (7,5%) и партия «Голос» (6 4%). Партию «Сила и честь» готовы поддержать 4,3%, Радикальная партия - 2,5%, партию «Гражданская позиция» - 2,4%, Рейтинг других политических сил - менее 2%.

10,6% избирателей могут проголосовать за партию «Слуга народа» если партия, которую они поддерживают сейчас, не будет участвовать в выборах (так называемый «второй выбор»); 7,8% - могут поддержать партию «Батькивщина»; 6,7% - партию «Голос»; 6,6% - партию «Оппозиционная платформа - За життя»; 5,7% - партию «Сила и честь»; 3,9% - партию «Гражданская позиция»; 3,1% - партию «Европейская солидарность». Остальные партии - менее 3%.

Четверть опрошенных отметили, что планируют отпуск на вторую половину июля 2019 года. При этом 80% из них считают, что смогут проголосовать. 14% - заявили обратное, еще 6% - не определились.

Стоит отметить - данные опроса от группы Рейтинг аналогичны данным, которые были опубликованы КМИС по результатам исследования в конце мая - начале июня 2019 года.

Аудитория опроса: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения исследования: 6-9 июня 2019 г.