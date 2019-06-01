Опрос КМИС: В Верховную Раду проходят 4-5 партий

Опрос КМИС: В Верховную Раду проходят 4-5 партийСегодня, 13:00
С 26 мая по 7 июня 2019 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного интервью опрошено 2021 респондента, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.
В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.
Электоральные настроения населения по досрочным выборам в Верховную Раду
Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в начале июня, то за те или иные партии проголосовал бы такой процент населения
- 32,1% проголосовали бы за партию «Слуга народа»
- 7,8% - за партию «Оппозиционная платформа - «За Жизнь»
- 5,4% - за партию «Блок Петра Порошенко «Солидарность»
- 5,1% - за партию «Всеукраинское объединение «Батькивщина»
- 3,7% - за партию «Голос»
- 2,5% - за партию «Сила и Честь»
- 1,9% - за Радикальная партия Олега Ляшко
- 1,3% - за партию «Всеукраинское объединение« Свобода»
- 1,2% - за партию «Гражданская позиция»
- 0,6% - за партию «Оппозиционный блок»
- 0,4% - за партию «Наши»
- 0,4% - за партию «Возрождение»
- 0,4% - за партию «Объединение «Самопомощь»
- 0,3% - за партию «Украинская стратегия»
- 0,3% - за партию «Левая оппозиция»
- 0,3% - за партию «Национальный корпус»,
за другие партии - всего 2,4%,
1,5% - вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень,
6,6% - решили не участвовать в голосовании,
24,2% - не определились, за кого голосовать,
1,5% - отказались отвечать на вопросы.