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Опрос КМИС: В Верховную Раду проходят 4-5 партий

Сегодня, 13:00 citynews.net.ua | Напечатать

С 26 мая по 7 июня 2019 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного интервью опрошено 2021 респондента, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой ​​стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Электоральные настроения населения по досрочным выборам в Верховную Раду

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в начале июня, то за те или иные партии проголосовал бы такой процент населения 

  1.  32,1% проголосовали бы за партию «Слуга народа»
  2.  7,8% - за партию «Оппозиционная платформа - «За Жизнь»
  3.  5,4% - за партию «Блок Петра Порошенко «Солидарность»
  4.  5,1% - за партию «Всеукраинское объединение «Батькивщина»
  5.  3,7% - за партию «Голос»
  6.  2,5% - за партию «Сила и Честь»
  7.  1,9% - за Радикальная партия Олега Ляшко
  8.  1,3% - за партию «Всеукраинское объединение« Свобода»
  9.  1,2% - за партию «Гражданская позиция»
  10.  0,6% - за партию «Оппозиционный блок»
  11.  0,4% - за партию «Наши»
  12.  0,4% - за партию «Возрождение»
  13.  0,4% - за партию «Объединение «Самопомощь»
  14.  0,3% - за партию «Украинская стратегия»
  15.  0,3% - за партию «Левая оппозиция»
  16.  0,3% - за партию «Национальный корпус»,

за другие партии - всего 2,4%,
1,5% - вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень,
6,6% - решили не участвовать в голосовании,
24,2% - не определились, за кого голосовать,
1,5% - отказались отвечать на вопросы.



Теги: Выборы-2019, КМИС

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