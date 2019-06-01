Опрос КМИС: В Верховную Раду проходят 4-5 партий

С 26 мая по 7 июня 2019 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного интервью опрошено 2021 респондента, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой ​​стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Электоральные настроения населения по досрочным выборам в Верховную Раду

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в начале июня, то за те или иные партии проголосовал бы такой процент населения

32,1% проголосовали бы за партию «Слуга народа» 7,8% - за партию «Оппозиционная платформа - «За Жизнь» 5,4% - за партию «Блок Петра Порошенко «Солидарность» 5,1% - за партию «Всеукраинское объединение «Батькивщина» 3,7% - за партию «Голос» 2,5% - за партию «Сила и Честь» 1,9% - за Радикальная партия Олега Ляшко 1,3% - за партию «Всеукраинское объединение« Свобода» 1,2% - за партию «Гражданская позиция» 0,6% - за партию «Оппозиционный блок» 0,4% - за партию «Наши» 0,4% - за партию «Возрождение» 0,4% - за партию «Объединение «Самопомощь» 0,3% - за партию «Украинская стратегия» 0,3% - за партию «Левая оппозиция» 0,3% - за партию «Национальный корпус»,

за другие партии - всего 2,4%,

1,5% - вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень,

6,6% - решили не участвовать в голосовании,

24,2% - не определились, за кого голосовать,

1,5% - отказались отвечать на вопросы.