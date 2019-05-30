В Луганской области полицейские проверяют очередное сообщение о возможном нарушении избирательного законодательства в Попасной. Как сообщили в отделе коммуникации полиции Луганской области, вчера, в Попаснянский отдел полиции поступило сообщение о том, что неизвестные лица раздают пакеты с сахаром на которых изображена надпись с фамилией одного из вероятных кандидатов в народные депутаты Украины.

Данный факт зарегистрирован. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение согласно действующему законодательству.

Как мы уже сообщали, информация о подкупе избирателей представителями нардепа Шахова и его команды поступает практически ежедневно из Северодонецка, Лисичанска, Кременной и других городов Луганской области. Тем не менее полиция Луганской области ограничивается сообщениями о проверке, которая никак не влияет на нарушение закона.