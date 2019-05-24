Россия не собирается отпускать украинских моряков

Россия игнорирует решение Международного трибунала ООН по морскому праву, по которому Россия обязана срочно освободить украинских военнопленных моряков и отдать их корабли. По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского президента, позиция Кремля по этому кейсу "не может измениться".

"Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе и состояться суд", - подчеркнул он.

Оккупанты Крыма считают воды около захваченного Россией полуострова также своей территорией, вменяя морякам ВМСУ "нарушение границы".

Как мы сообщали ранее, 25 мая 2019 года Морской трибунал ООН обязал РФ немедленно освободить захваченных в конце осени 2018 года в Черном море 24 моряка ВМС Украины и 3 корабля.