Морской трибунал обязал Россию отпустить украинских моряков

Сегодня, 26 мая, Международный трибунал по морскому праву обязал Россию освободить два украинских корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряков, которые были задержаны вблизи Керченского пролива в 2018 году, сообщает Би-Би-Си.

Это было ключевое требование Украины по делу о захвате российскими военными украинских моряков и кораблей в международных водах

За такое решение проголосовали 19 судей, против - один, которым оказался российский судья Колодкин.

Российская сторона отказалась принимать участие в заседаниях трибунала и предоставить свои материалы для слушания, однако по конвенционному праву ООН обязана выполнять решения.

По мнению Елены Зеркаль, приказ Трибунала является четким сигналом России, что она не может нарушать международное право безнаказанно.

"Задержание трех военных кораблей и 24 военнослужащих является грубым нарушением иммунитета, которым пользуются военные корабли в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и по общему международному праву.

Мы ожидаем, что Россия быстро и в полном объеме выполнит приказ Трибунала. Напомню, что в подобном деле - Arctic Sunrise - Россия также не участвовала, но быстро освободила людей" - сообщила она.

Международный Суд отметил, что не нашел подтверждений российской версии о "провокационной военной операции Украины".