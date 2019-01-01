Януковича приговорили к 13 годам за госизмену

Сегодня, 24 января, Оболонский районный суд Киева огласил приговор беглому экс-президенту Виктору Януковичу по делу о государственной измене: 13 лет лишения свободы. Срок наказания будет отсчитываться с момента задержания. Текст зачитал судья Владислав Девятко, передает корреспондент LIGA.net .

Приговор вступит в силу после завершения срока подачи апелляционной жалобы, если такая жалоба не будет подана. На апелляцию отводится 30 дней.

Было установлено, что 1 марта 2014 года с территории РФ, действуя умышленно с целью содействия Москве, бывший 4-й президент Украины Янукович призвал российского президента Владимира Путина использовать армию России на территории Украины.

"Тем самым он предоставил РФ помощь в проведении подрывной деятельности против Украины", — заявил судья Владислав Девятко.

Как сказано в решении суда, Янукович вступил в сговор с высокими должностными лицами РФ и содействовал им в обеспечении военной оккупации Крыма.