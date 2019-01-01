Суд признал Януковича виновным в государственной измене

Оболонский районный суд Киева признал беглого экс-президента Виктора Януковича виновным по делу о государственной измене, в пособничестве оккупантам при изменении границ страны, а также в ведении агрессивной войны. Текст читает судья Владислав Девятко, передает корреспондент LIGA.net.

В тексте приговора говорится, что вина Януковича "доказана".

Судья продолжает зачитывать приговор экс-президенту Украины. О наказание, которое назначено обвиняемому, пока ничего не было, но прокуроры просят для Януковича 15 лет тюрьмы.

Виктор Янукович отказался представить свою позицию в суде в режиме видеоконференции. Ему была предоставлена возможность защищаться с помощью выбранных им адвокатов.