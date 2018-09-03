В Украине началась выплата сэкономленных субсидий

Правительство Украины начало монетизацию сэкономленных зимой субсидий. В среднем, каждый субсидиант за сэкономленный газ получит около 700 грн.

Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает пресс-служба Министрества социальной политики Украины.

«В этом году с заявлениями на монетизацию части сэкономленных газовых субсидий уже обратились 1 млн 127 тыс. домохозяйств и почти 21 тыс. семей, которые используют для отопления электричество», – говорится в сообщении.

Как подчеркивается, средняя сумма выплат за сэкономленный зимой газ составляет около 700 грн. Первыми начали выплаты управления социальной защиты населения в Киевской и Хмельницкой областях.

«В начале отопительного периода каждый, кто подал до 1 сентября соответствующее заявление, получит от правительства денежное вознаграждение за "разумное" потребления энергоресурсов. Граждане, которые по уважительным причинам не успели подать заявление в органы социальной защиты населения, еще могут это сделать до 1 ноября текущего года», – отмечается в сообщении.

В Минсоцполитики напомнили, что под монетизацию попадает сэкономленный эквивалент стоимости 150 кВт электроэнергии, если этот ресурс использовался для отопления, или 100 куб. м газа.