Новотошковкое: Устали от войны

Здесь практически нет работы и особых надежд на ее появление. Главная причина - война. Боевые действия выгнали из поселка Новотошковское, что в Луганской области, большую часть трудоспособного населения, а с ней и возможность создавать малый и средний бизнес. Близость к фронту тут - не более 2 километров. Поэтому гарантий, что завтра ваш бизнеспроект не превратится в груду пепла - никто дать не может.

Нет работы

"В поселке работать негде. Нету тут ничего, - рассказывает местная жительница Светлана. - Если бы хотя бы какое-то предприятие у нас появилось, к нам бы вернулись сотни людей. Сейчас же - большинство пенсионеры. Трудоспособные мужчины ездят на шахты Карбонит и Горскую. Ездят своим ходом, группируются по машинам и ездят на смены. А так, производства тут нет. Четыре магазина, школа - но всех же там не трудоустроишь".

В Новотошковском проживает более 800 человек. Из них 64 - дети школьного возраста, и 27 - детский сад. Местный учебно-воспитательный комплекс (УВК --- школа+сад) считают лучшим на линии разграничения. Его удалось отстроить после активной фазы боевых действий 2014-2015 годов и полностью укомплектовать педагогический состав и даже ввести два иностранных языка - английский и немецкий.

"Школа приведена в порядок. Заменены крыша и окна. Новое отопление. У детей бесплатное питание с первого по четвертый класс. А организовать питание детей с пятого по одиннадцатый класс - помогают международные гуманитарные организации. Кроме того, большая помощь идет и от бойцов Вооруженных сил Украины. В частности, помогают продуктами - сахаром, крупами. Беспокоятся о наших детях", - отметил глава местной ВГА Дмитрий Кондратьев.

Директор УВК Елена Згурская рассказывает, каждое лето детей из прифронтового населенного пункта традиционно забирают на отдых различные благотворительные организации и представители администраций городов и районов Украины.

"Пока у нас идет заявка от Лисичанской церкви Христа Спасителя. Они приглашают наших детей с 8 по 11 класс в Одессу, к морю в июле месяце. Для детей помладше летом работает пришкольный лагерь. Прекрасный, с хорошей кормежкой", - говорит директор УВК.

В этому году в школе будет три выпускника 11 класса - все ребята. Двое из них планируют связать свою судьбу с военной службой. Условия жизни - диктуют свои интересы.

Вода "есть". Пить - нежелательно

Водопровод в Новотошковском - юбиляр. Правда пятидесятилетняя эксплуатация показала - больше не протянет. Трубы проржавели и система пришла в негодность. И как бы не старались рабочие Светличанского водоканала реанимировать сеть, отремонтировать его надолго - невозможно. Трубы гнилые, даже привариться не к чему.

Чтобы решить проблему раз и навсегда в поселке решили проложить новый водопровод. На данный момент, как рассказывают местные власти, выполнено 50% работ. Надеются, что в скором времени, в поселке исчезнет хотя бы эта проблема. Сейчас же вода в кранах новотошковцев - есть, но качество ее для употребления в пищу - оставляет желать лучшего.

Дождь в квартире

Квартиру №96 на четвертом этаже в доме №8 по улице Олега Ватажка в Новотошковском заливают "соседи" с пятого. Крышу в доме так и не успели отремонтировать, а жильцы с пятого этажа переехали после сильных обстрелов. Через дырявую крышу и разбитую квартиру вода от снега и дождей льется просто к жильцам на четвертом этаже.

Вода текла по электрическим щиткам прямиком в жилое помещение. Чтобы хоть как-то спастись от потопа во время снега и дождя - жители вынуждены устанавливать на пятом этаже ведра и тазы, и не забывать их регулярно менять.

"Нам выделяли деньги на окна, на ремонты, а на крышу - не хватило. Писала письма и на Гройсмана и на Гарбуза, ответ - ваш дом будет включен на ремонт. А когда - неизвестно. Правда обещали приехать посмотреть на объем работ - поэтому ждем", - рассказала местная жительница.

Газа нет и не было

В Новотошковском никогда не было газа. Для отопления тут используют печи и уголь. Из-за этого все новые крыши и окна стали черными - от сажи. Уголь в пятиэтажки заносят ведрами. Правда от такой физической нагрузки жителей поселка обещали избавить. Во время строительства газопровода "Мирная Долина-Тошковка" глава Попаснянского района Сергей Шакун обещал, что одна из "газовых веток" будет проходить и через Новотошковское.

Газопровод построили еще в конце зимы. Но так и не подключили. Бюрократические дела отсрочили запуск объекта на неопределенное время.

"Газопровод построен. Испытанный. Подключенный. И сейчас ждем, чтобы в Киеве дали разрешение на запуск газа, то есть дали лимит. А так все документы и работы готовы. Газопровод 10,5 км построен за короткий срок, поэтому ждем., - пояснил глава Попаснянского района, - В проекте газопровода "Мирная Долина_Тошковка" есть и Новотошковское. Там буквально парку километров нужно проложить. Поэтому будем искать деньги и строить".

Логистический центр на бумаге

Еще в 2015 году в Новотошковском планировали открыть логистический центр и для этого было сделано все возможное с украинской стороны, однако план по его реализации так и остался на бумаге.

"Здесь самое лучшее дорожное сообщение с той, оккупированной стороной. И дабы пенсионеры, или родственники тех, кто здесь проживает или там, смогли спокойно ездить - тут планировалось открыть такой центр. Однако та сторона - против. То есть в Киеве были все утвержденные проекты, для этого был отреставрирован клуб, в котором планировали разместить миссию ОБСЕ, фискалов, пограничников и другие необходимые службы. Но так называемые "власти" оккупированных территорий не соглашаются на реализацию этого проекта", - рассказали местные чиновники.

Отметим, что еще в июле 2015 года, заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко специально посещал населенные пункты на линии разграничения с целью определения места для размещения логистических центров. Тогда же и было предварительно выбрано пгт Новотошковское неподалеку от Бахмутской трассы. «В логистическом центре будут работать магазин, рынок, аптека и отделение« Ощадбанка». В случае согласования данного вопроса с Советом национальной безопасности и обороны Украины открытие может состояться до сентября текущего года, - заявлял Клименко. Этот центр даст возможность гражданам, проживающим на оккупированной территории, в пешем порядке посещать территорию Украины и осуществлять закупку товаров по ценам украинских производителей». Однако спустя три года планам областной власти так и не удалось уйти дальше разговоров.

На сегодня в поселке работает четыре магазина, клуб, аптека, банк и амбулатория. Периодически даже ездят рубежанские маршрутки. Правда желающих в них кататься мало - пенсионерам ездить на "большую" землю дорого. А вот "скорые", не смотря на близость к фронту, ездят сюда при любых обстоятельствах.

"У нас обычно если экстренная специализированная помощь нужна, то едут в Попасную или Лисичанск, - рассказывает местная жительница Светлана. - Первую же помощь оказывают в амбулатории. А "скорые" ездят хорошо. С Карбонита. Причем очень быстро, буквально за 10 минут, даже зимой. Но вы же понимаете, что это не самая главная наша проблема. Главная проблема поселка - война. Мы за четыре года устали уже слушать взрывы".