» » Прифронтовая Тошковка без газа: -10°C на улице, +4°C в квартире

Прифронтовая Тошковка без газа: -10°C на улице, +4°C в квартире

Вчера, 21:25 citynews.net.ua | Напечатать

Прифронтовая Тошковка без газа: -10°C на улице, +4°C в квартиреПолгода ожидания, -10°C на улице, +4°C в квартире. Реалии жизни более 3,5 тысяч жителей прифронтовых поселков Луганской области - Крымского, Тошковки, Нижнего и Светличного. С 6 июня 2017 года, после вражеского обстрела, газопровод в Крымском так и не удалось отремонтировать из-за отказа боевиков пускать на территорию ремонтную бригаду. Однако в октябре власть все же взялась за строительство альтернативного газопровода из Мирной Долины.

Прифронтовая Тошковка без газа: -10°C на улице, +4°C в квартире

Прифронтовая Тошковка без газа: -10°C на улице, +4°C в квартире

Прифронтовая Тошковка без газа: -10°C на улице, +4°C в квартире

В Мирной Долине кипят роботы. Несмотря на мороз роют траншеи, варят трубы, засыпают песком, проводят испытания. Строительные бригады уже готовят место под врезку.

«Труба уже подошла к месту врезки в Мирной Долине. Глубина траншеи 1 метр70 сантиметров. Просыпается песком, потом укладывается труба, засыпается еще раз песком. Потом проходит пневматическое испытание труб, которое происходит под давлением в 15 атмосфер. И уже после испытания все засыпается грунтом. Я вам скажу так, работы ведутся в супербыстром темпе. В летние месяцы на строительство такого газопровода нужно не меньше чем полгода. Мы в таких условиях – то в мороз, то в слякоть – работаем весь световой день без выходных. 8 километров за три месяца – это очень быстро», - рассказал представитель фирмы подрядчика.

Прифронтовая Тошковка без газа: -10°C на улице, +4°C в квартире

Прифронтовая Тошковка без газа: -10°C на улице, +4°C в квартире

Прифронтовая Тошковка без газа: -10°C на улице, +4°C в квартире

Прифронтовая Тошковка без газа: -10°C на улице, +4°C в квартире

Экспертную оценку после строительства газопровода ждать не придется. Через каждый километр проводятся технические испытания. С помощью компрессора трубы заполняют кислородом и проверяют, нет ли шипения.

«Для проведения работ, к счастью, у нас есть все. Материалами мы обеспечены. Вопрос только во времени. Сейчас работают по всей линии строительства около 50 человек, 2 бульдозера, 5 экскаваторов, самосвалы. Думаю, что еще пару недель – и люди получат газ», - рассказал представитель фирмы подрядчика.

Новый газопровод для прифронта обошелся государственной казне в 35 миллионов гривен.

Прифронтовая Тошковка без газа: -10°C на улице, +4°C в квартире

Прифронтовая Тошковка без газа: -10°C на улице, +4°C в квартире

Прифронтовая Тошковка без газа: -10°C на улице, +4°C в квартире

«Подготовили техническое задание, обратились к правительству и нашли поддержку. Нам выделили деньги из государственного бюджета из резервного фонда в общей сложности – 35 миллионов гривен для строительства газопровода «Мирная Долина-Тошковка». На сегодня построили 8,5 километров газопровода, осталось 2 километра» - сообщил заместитель главы Луганской ОГА Юрий Клименко

«Документы делают на ходу. Скорость такая, что они были нужны вчера, поэтому делают все очень быстро. Сюда постоянно выезжают эксперты. Трубы длинной до десяти метров изготавливали в Рубежном. Трубы высокого давления. Осталось чуть более 2 километров и это уже хорошо. Осталось подождать совсем немного», - рассказал глава Попаснянской РВГА Сергей Шакун.

Ждут газопровод в соседней с Мирной Долиной Тошковке, как праздника. Зимой без газа их жизнь стала невыносимой.

Прифронтовая Тошковка без газа: -10°C на улице, +4°C в квартире

Прифронтовая Тошковка без газа: -10°C на улице, +4°C в квартире

«Холодно. Детки маленькие. В такой холодине обогреватели не выдерживают. Говорили раньше, что будут буржуйки и обогреватели. Но, слава Богу – видим, что строят газопровод. Вы себе представляете, как зимой при +12 максимум жить с маленьким ребенком? И это только благодаря тому, что «Адра» дали по конвектору на газовую точку. А одним же конвектором всю квартиру не обогреешь. В комнатах без отопления до +4», - рассказывает жительница поселка Тошковка-1 Оксана.

Прифронтовая Тошковка без газа: -10°C на улице, +4°C в квартире

«В спальне +12. Счетчики выбивают, горят постоянно. Муж с шахты приходит со смены ни поесть, ни прилечь. Дубарь такой. Покупаться нормально не можем, зуб на зуб не попадает. Чтобы приготовить поесть, надо выключать конвектор, потому что сразу все плавится. И это при том, что за свет платим по 1-2 тысячи. Это они нам еще выбили, чтобы цена по 90 копеек была за свет. Но оно ж особо ничем не помогает. Хотя бы копеек по 50 сделали. Вот за что нам такое счастье? Разве с июня нельзя было начать строить газопровод? Это же скотство какое-то. Им бы так понравилось жить? Все-таки, когда газ был, хоть и тысячу платили – ну так и квартира вся была теплая. А сейчас тысячу платим и в одной комнате, как в гнезде сидим. Это же не выход», - рассказывает жительница поселка Ольга.

В Тошковке ждут газ на Татьянинын день – 25 января. Строители обещать - не берутся, но заверяют – делают все от себя возможное, чтобы вернуть голубое топливо.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 21:25

Прифронтовая Тошковка без газа: -10°C на улице, +4°C в квартире

12-01-2018, 18:54

На Донбассе боевики 4 раза обстреляли силы АТО из запрещенного оружия

12-01-2018, 18:34

С начала АТО саперы ВСУ обезвредили на Донбассе 177 тысяч взрывоопасных предметов

12-01-2018, 18:14

В Кременной задержали подозреваемых в совершении разбойного нападения

12-01-2018, 16:54

Харьков готов к производству танков "Оплот" для ВСУ

12-01-2018, 16:09

Синоптики предупреждают о сильном похолодании в Украине

12-01-2018, 14:57

В Луганске полностью «лег» Vodafone

12-01-2018, 14:09

ВР начнет пленарную неделю с закона о Донбассе

12-01-2018, 14:06

ОБСЕ: Стороны не выполнили своих обязательств о перемирии на Донбассе

12-01-2018, 13:41

Штаб: Боевики ради наживы взорвали тела своих погибших

12-01-2018, 12:42

Украинские войска начинают подготовку операторов ракетного комплекса Javelin

12-01-2018, 12:18

Три города в ОРЛО остались без воды из-за аварии

Новости Украины:

12-01-2018, 18:08

В Покровске запорожские протезисты проведут бесплатный прием

12-01-2018, 17:58

Депутат Одесского облсовета пытался дать взятку детективу НАБУ в полмиллиона долларов

12-01-2018, 16:56

«Укргаздобыча» активизирует доразведку газа в западном регионе

12-01-2018, 16:21

Пропавшую в Черкассах женщину-таксиста нашли мертвой

12-01-2018, 16:09

Синоптики предупреждают о сильном похолодании в Украине

12-01-2018, 16:06

В Одессе на ходу загорелся трамвай: пассажиры выпрыгивали из окон

12-01-2018, 14:53

В Одессе загорелись склады на железнодорожной станции

12-01-2018, 14:09

ВР начнет пленарную неделю с закона о Донбассе

12-01-2018, 13:38

Украина открывает за рубежом 10 визовых центров

12-01-2018, 12:58

В Торецке подросток лишился пальцев руки во время сбора взрывчатки

12-01-2018, 12:15

В поселке под Мариуполем бывшие беспризорники строят дома для нуждающихся

12-01-2018, 10:46

В Украине вступил в силу новый перечень отягчающих обстоятельств при преступлениях

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 



^Наверх

 