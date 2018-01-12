Прифронтовая Тошковка без газа: -10°C на улице, +4°C в квартире

Полгода ожидания, -10°C на улице, +4°C в квартире. Реалии жизни более 3,5 тысяч жителей прифронтовых поселков Луганской области - Крымского, Тошковки, Нижнего и Светличного. С 6 июня 2017 года, после вражеского обстрела, газопровод в Крымском так и не удалось отремонтировать из-за отказа боевиков пускать на территорию ремонтную бригаду. Однако в октябре власть все же взялась за строительство альтернативного газопровода из Мирной Долины.

В Мирной Долине кипят роботы. Несмотря на мороз роют траншеи, варят трубы, засыпают песком, проводят испытания. Строительные бригады уже готовят место под врезку.

«Труба уже подошла к месту врезки в Мирной Долине. Глубина траншеи 1 метр70 сантиметров. Просыпается песком, потом укладывается труба, засыпается еще раз песком. Потом проходит пневматическое испытание труб, которое происходит под давлением в 15 атмосфер. И уже после испытания все засыпается грунтом. Я вам скажу так, работы ведутся в супербыстром темпе. В летние месяцы на строительство такого газопровода нужно не меньше чем полгода. Мы в таких условиях – то в мороз, то в слякоть – работаем весь световой день без выходных. 8 километров за три месяца – это очень быстро», - рассказал представитель фирмы подрядчика.

Экспертную оценку после строительства газопровода ждать не придется. Через каждый километр проводятся технические испытания. С помощью компрессора трубы заполняют кислородом и проверяют, нет ли шипения.

«Для проведения работ, к счастью, у нас есть все. Материалами мы обеспечены. Вопрос только во времени. Сейчас работают по всей линии строительства около 50 человек, 2 бульдозера, 5 экскаваторов, самосвалы. Думаю, что еще пару недель – и люди получат газ», - рассказал представитель фирмы подрядчика.

Новый газопровод для прифронта обошелся государственной казне в 35 миллионов гривен.

«Подготовили техническое задание, обратились к правительству и нашли поддержку. Нам выделили деньги из государственного бюджета из резервного фонда в общей сложности – 35 миллионов гривен для строительства газопровода «Мирная Долина-Тошковка». На сегодня построили 8,5 километров газопровода, осталось 2 километра» - сообщил заместитель главы Луганской ОГА Юрий Клименко

«Документы делают на ходу. Скорость такая, что они были нужны вчера, поэтому делают все очень быстро. Сюда постоянно выезжают эксперты. Трубы длинной до десяти метров изготавливали в Рубежном. Трубы высокого давления. Осталось чуть более 2 километров и это уже хорошо. Осталось подождать совсем немного», - рассказал глава Попаснянской РВГА Сергей Шакун.

Ждут газопровод в соседней с Мирной Долиной Тошковке, как праздника. Зимой без газа их жизнь стала невыносимой.

«Холодно. Детки маленькие. В такой холодине обогреватели не выдерживают. Говорили раньше, что будут буржуйки и обогреватели. Но, слава Богу – видим, что строят газопровод. Вы себе представляете, как зимой при +12 максимум жить с маленьким ребенком? И это только благодаря тому, что «Адра» дали по конвектору на газовую точку. А одним же конвектором всю квартиру не обогреешь. В комнатах без отопления до +4», - рассказывает жительница поселка Тошковка-1 Оксана.

«В спальне +12. Счетчики выбивают, горят постоянно. Муж с шахты приходит со смены ни поесть, ни прилечь. Дубарь такой. Покупаться нормально не можем, зуб на зуб не попадает. Чтобы приготовить поесть, надо выключать конвектор, потому что сразу все плавится. И это при том, что за свет платим по 1-2 тысячи. Это они нам еще выбили, чтобы цена по 90 копеек была за свет. Но оно ж особо ничем не помогает. Хотя бы копеек по 50 сделали. Вот за что нам такое счастье? Разве с июня нельзя было начать строить газопровод? Это же скотство какое-то. Им бы так понравилось жить? Все-таки, когда газ был, хоть и тысячу платили – ну так и квартира вся была теплая. А сейчас тысячу платим и в одной комнате, как в гнезде сидим. Это же не выход», - рассказывает жительница поселка Ольга.

В Тошковке ждут газ на Татьянинын день – 25 января. Строители обещать - не берутся, но заверяют – делают все от себя возможное, чтобы вернуть голубое топливо.