Два месяца без газа: кто и когда вернет газоснабжение жителям прифронтовой Луганской области

5 июня 2017 года во время обстрела боевиками был поврежден магистральный газопровод ГРС Крымское, который обеспечивал газом жителей сел Тошковка, Нижнее, Светличное, Крымское – а это более полутора тысяч абонентов и 8 социальных объектов. За два месяца проблему так и не решили, ведь ремонт газопровода необходимо проводить в обстреливаемой, неподконтрольной Украине зоне. Пока люди привыкают к первобытным условиям для приготовления пищи и нагревания воды, чиновники пытаются разрешить ситуацию раз и навсегда.

«Альтернатива»

После обстрела власти Попаснянского района обращались к первому заместителю Главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александру Хугу, чтобы на высшем уровне, на заседании контактной группы в Минске, было принято решение – предоставить возможность восстановить поврежденный газопровод. Однако из-за отсутствия желания или реальных возможностей, но обращение так и не было удовлетворено. Спустя месяц, руководство района провело совещание с международными гуманитарными организациями, на котором предложило помочь с переводом сел на альтернативные виды отопления.

Один из вариантов – переход на электроотопление. «Мы обратились в «ЛЭО», чтобы они предоставили нам данные относительно того, смогут ли они увеличить нагрузку, и смогут ли выдержать напряжение те подающие кабеля, которые подходят к домам», - рассказал глава района Сергей Шакун. Однако энергетики заявили, что при электроотоплении как минимум прибавляется по 5-6 киловатт на квартиру, в итоге - 10 киловатт - мощность, которую должна пропускать проводка. А как правило, состояние проводки плачевное и могут возникнуть большие проблемы. Кроме того, необходимо рассчитать трансформаторную мощность, которая будет необходима для обогрева жилищ. Также придется просчитывать каждый дом по отдельности. Таким образом, переход на электроотопление будет возможен только после создания проекта, замены оборудования и проводов. Что займет и время и деньги.

Другой вариант, который рассматривали в районе – переход населенных пунктов на твердое топливо. «Есть опыт других стран, когда в таких случаях используют обычные буржуйки, которые можно установить в каждой квартире. Решает это две проблемы – отопление и приготовление пищи в зимний период. Если с этой точки зрения подходить, то проблема вполне решаемая. Нужно посчитать количество жильцов, на квартиры выдать по одной печке и рассчитать количество дров, угля и т.п.» - рассказал представитель МК «Красный Крест» Игорь Лобжанидзе.

По итогам заседания решили создать комиссию при участии властей и представителей международных гуманитарных организаций, чтобы обследовать электросети в населенных пунктах и провести опрос среди жителей, какой вид альтернативного отопления им подойдет больше.

«Пусть вернут газ»

К предлагаемым альтернативам на местах оказались готовы далеко не все. К примеру, в поселке Тошковка-1 есть дома, которые были рассчитаны только под газ, печки возобновить там невозможно.

«Уже второй месяц без газа живем. Соседи на улице костры палят, чтобы еды сварить, а я электроплитку советскую нашла, когда-то с мужем покупали. Теперь ей и спасаюсь. Когда они уже настреляются там, мы не живем, доживаем. Нам нужен газ, пусть договариваются, ремонтируют и возвращают газ. Сколько можно над нами издеваться? Что они себе там думают вообще», - рассказала жительница пос. Тошковка Валентина.

Большинство жителей прифронтовых поселков, которые остались без газоснабжения – малообеспеченные. И любые переустановки оборудования, замены печей и проводки воспринимают как издевательство. Ведь денег на все эти работы просто нет.

«Тут или пенсионеры, или предпенсионного возраста живут. Есть, конечно, семьи с детьми. Но куда им еще и этим заниматься? Мы еще в 90ых в обязательном порядке печи убирали. Тогда потратили и силы и средства и что, теперь опять готовится? Это невозможно», - рассказала жительница села Нижнее-1 Лариса.

В поселке Крымское, который фактически находится на крайней точке контролируемой части области, отсутствию газа также не рады. Почти две сотни хозяйств остались без газоснабжения, большинство из них могут перейти на печное отопление, остальные же – нуждаются в котлах. «Сейчас спасаемся электроплитками или на улице растапливаем, а как зимой будем обогреваться одному Богу известно. Денег нет ни на уголь, ни на котлы», - рассказал житель поселка Анатолий.

«Новый газопровод»

Спустя почти два месяца проблемой жителей прифронтовых районов Луганской области решили заняться на государственном уровне. В частности, как рассказал глава Попаснянского района, Кабинет министров поддержал решение комиссии Луганской ОВГА о строительстве нового газопровода, который будет идти из Мирно-долинского сельсовета.

Пока, по словам главы района, готовят проектно-сметную документацию, но финансирование проекта и работ уже есть, поэтому в скором времени начнется строительство новой линии газопровода и газоснабжение в села все же вернут. Однако точные даты запуска новой ветки пока никто называть не решается.