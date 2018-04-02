В Луганской области под землей остались 240 горняков из-за отключения электроэнергии

Компания «Региональные электрические сети» обесточила все шахты госпредприятия «Первомайскуголь» на Луганщине, в результате под землей остается 240 горняков.

Об этом заявил глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец в Фейсбуке.

"Как сообщил председатель ПВО НПГУ шахты "Горская" Виктор Видиш, сегодня государственная структура - "Региональные электрические сети" - обесточила все шахты ГП "Первомайскуголь" в Луганской области. Ситуация критическая, не работают даже подъемные машины в шахтных стволах (стволах). При этом, например, на шахте «Горская» под землей, на глубине более 1000 метров, остается 240 горняков. Электроэнергия подается по запасному кабелю только для обеспечения проветривания и откачки воды", - написал он.

В объединение Первомайскуголь входят 5 шахт: «Горская», «Золотое», «Карбонит», «Первомайская» и «Тошковская».