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В Луганской области из-за отключения электроэнергии 240 горняков шахты «Горская» застряли под землей

Сегодня, 16:15 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области из-за отключения электроэнергии 240 горняков шахты «Горская» застряли под землейСегодня, 2 апреля, из-за отключения электроэнергии 240 горняков шахты «Горская» остались в плену на глубине более 1000 метров. 

Как сообщил председатель ПВО НПГУ шахты «Горская» Виктор Видиш, критическая ситуация возникла сегодня, когда государственная структура - «Региональные электрические сети» - обесточила все шахты ГП «Первомайскуголь» на подконтрольной территории  в Луганской области. Ситуация критическая, не работают даже подъемные машины в шахтных стволах (стволах). При этом на шахте «Горская» под землей, на глубине более 1000 метров, остается 240 горняков. Электроэнергия подается по запасному кабеля только для обеспечения проветривания и откачки воды.

Мы обратились к председателю Государственной службы Украины по вопросам труда Романа Чернеги по этой критической ситуации по отключению электроэнергии на шахтах.

Как сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. такие действия нарушают правила безопасности охраны труда и могут привести к непредсказуемым последствиям. Сейчас на шахте включен план ликвидации аварии, то есть шахтеры будут выходить на поверхность по запасному выходу в южном шахтном стволе по лестницам.

В объединение Первомайскуголь   входят 5 шахт: «Горская», «Золотое», «Карбонит», «Первомайская» и «Тошковская».


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