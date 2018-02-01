Боевики за день 5 раз обстреливали силы АТО

Боевики сегодня, 27 февраля 2018 года, обстреливали силы антитеррористической операции на Донбассе из минометов, гранатометов и пулеметов.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"На протяжении сегодняшнего дня в районе проведения АТО наблюдалась дальнейшая активность российско-оккупационных войск.

В частности, агрессор продолжал применять по позициям защитников Украины минометы различных калибров. В общем, с начала суток зафиксировано 5 обстрелов сил АТО со стороны оккупантов. Вследствие вражеского огня никто из украинских военнослужащих не пострадал", - говорится в сообщении.

Как отмечается, боевики обстреляли силы АТО возле населенного пункта Луганское из 120-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, из минометов калибра 82-мм боевики вели огонь в районе Троицкого, а окрестности Новоалександровки боевики обстреливали из 82-мм минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.