Российские террористы обстреляли Троицкое, Новоалександровку и Трехизбенку

Сегодня, 27 февраля, около 8:00 российские террористы из 82-мм минометов обстреляли село Троицкое в Попаснянском районе. Как сообщил пресс-офицер ОТГ Луганск, в течении 20 минут боевики вели прицельный огонь по позициям украинских военных.

Ранним утром под обстрелом оказались и околицы поселка Новоалександровка, где из минометов и стрелкового оружия террористы обстреливали позиции ВСУ. По предварительной информации огонь велся с территории временно оккупированного населенного пункта Калиново.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе ГУНП в Луганской области, 26 февраля в 4:00 утра боевики обстреляли жилые дома в Трехизбенке, где минометным обстрелом была уничтожена теплица по ул. Мира.