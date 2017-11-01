В Луганской области запущен онлайн чат для общественных формирований

Главным территориальным управлением юстиции в Луганской области введен в работу онлайн чат для общественных формирований.

Об этом сегодня, 27 ноября, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Теперь, благодаря онлайн чату можно задать вопрос и сразу получить ответ у консультанта в режиме «живого общения» в отношении общественных организаций, союзов, структурных образований политических партий, профессиональных союзов и др.

Как сказано в сообщении, вопросы можно будет задавать в течение 24 часов в сутки, однако ответ будет получен в рабочее время.

Уточняется, что общественные формирования – это общественные объединения, которые подразделяются на общественные организации и общественные союзы; первичные, местные, областные, региональные профессиональные союзы, их организации и объединения; структурные образования политических партий; региональные (местные творческие союзы), территориальные ячейки всеукраинских творческих союзов; местные, областные организации и их объединения, а также постоянно действующие третейские суды.