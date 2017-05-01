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Аваков показал изъятые у Антипова 3,8 миллиона долларов

Сегодня, 13:43 citynews.net.ua | Напечатать

Вот так выглядит 3,8 миллиона долларов наличкой изъятые у бывшего руководителя Луганской областной налоговой Администрации Александра Антипова. Об этом сообщил Арсен Аваков в своем Фейсбук. При этом, выступая в Верховной Раде Юрий Луценко сообщил об изъятии 2,8 миллиона долларов. Но будем надеяться, что произошла простая путаница, а не таинственное исчезновение.

Это только то, что у пана Антипова, задержанного сегодня в ходе самой крупной совместной операции Нацполиции и военной прокуратуры – было при себе, так сказать, на «карманные расходы»…

Кто такой Антипов Александр Николаевич? Сегодня – гражданин Украины, задержанный в порядке ст. 208 УК Украины и ожидающий решения суда по определению меры пресечения.

В материалах же уголовного дела он значится как бывший губернатор Луганской области, а позже начальник областного управления Налоговой администрации и начальник ГУ Миндоходов.

Что ему и его подельникам (десяткам бывших чиновников Налоговой администрации и прокурорам, которые должны были пресекать преступные схемы) инкриминируют? Участие в схеме, разработанной бывшим министром Мин. Доходов и сборов Клименко – так называемых «налоговых площадках».

По сути, это была схема контроля над всеми конвертационными центрами в стране, которая позволяла предприятиям уклоняться от уплаты налогов на миллиардные суммы. Разумеется, эти налоги все равно платились, только не в госбюджет, а в бюджеты государственных чиновников – высших, министра и его патронов. Но и на местах, судя по обыскам, кое-что перепадало.

По состоянию на сегодня установленная сумма ущерба от работы «площадок» составляет 96 миллиардов гривен. Но следствие еще продолжается. - сообщил Арсен Аваков.


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