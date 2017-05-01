Задержанных экс-чиновников времен Януковича со всей Украины везут в Киев вертолетами

Задержанных в рамках уголовного дела об экономических преступлениях времен экс-президента Виктора Януковича чиовников со всей Украины везут в Киев вертолетами военной авиации. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время выступления в Верховной Раде.

Фото: Артем Шевченко

Как мы сообщали ранее, сегодня более 1700 сотрудников Национальной полиции и около 500 военных прокуроров проводят 454 обыски в 15 областях Украины по делу об экономических преступлениях времен экс-президента Виктора Януковича.

Происходят одномоментные задержания ряда лиц, которые сейчас, в связи с необходимостью их доставки в суд для избрания меры пресечения, благодаря возможностям и содействию МВД, Нацгвардии, будут доставляться авиатранспортом прямо сюда с вручением подозрения здесь на территории и отправкой в Печерский районный суд для рассмотрения по существу ходатайств об избрании меры пресечения в виде ареста.