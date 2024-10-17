Тріумфальна перемога NAVI на IEM Rio 2024: Максим Кріппа про успіх команди

NAVI здобувають тріумфальну перемогу у фіналі IEM Rio 2024

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere (NAVI) здобула вражаючу перемогу на турнірі IEM Rio 2024, здолавши німецьку команду MOUZ у фіналі з гри Counter-Strike 2. Фінал проходив у форматі Bo5, і "народжені перемагати" довели свою силу, вигравши матч із рахунком 3:1. Ця перемога стала четвертим трофеєм NAVI на найвищому рівні за рік, і першим, здобутим на престижному турнірі в Ріо-де-Жанейро.

Про це повідомляє Techinfo.

За словами Максима Кріппи, власника організації NAVI, цей успіх є черговим доказом того, що команда продовжує утримувати провідні позиції у світовому кіберспорті, навіть попри надзвичайно насичений змагальний графік. Кріппа зазначив, що він надзвичайно пишається командою, адже вони не тільки прославляють NAVI, але й піднімають ім'я України на міжнародній арені. Також він наголосив, що попереду в команди ще два ключових турніри — BLAST World Final та Perfect World Shanghai Major, тож розслаблятися зарано, але поки NAVI мають можливість святкувати свій черговий тріумф.

Перебіг фінального матчу

Фінал між NAVI та MOUZ обіцяв бути запеклим, і кожна з команд вийшла на матч максимально підготовленою. Перша карта, Inferno, була вибором MOUZ, і вони швидко захопили ініціативу, домінуючи в першій половині гри. NAVI не вдалося нав'язати свій темп, і команда програла стартову частину карти. Проте після зміни сторін гравці NAVI змогли зібратися і змінити хід гри. Їм вдалося виграти важливі ключові раунди і в кінцевому підсумку вирвати перемогу на Inferno.

Друга карта, Dust2, яку обрали самі NAVI, стала справжнім тріумфом для української команди. З самого початку вони захопили ініціативу і повністю контролювали гру. MOUZ не змогли знайти відповідь на атакуючі стратегії суперників і поступилися з розгромним рахунком — NAVI дозволила їм виграти лише два раунди.

Третя карта, Mirage, виявилася набагато напруженішою. Впродовж усього матчу команди йшли на рівних, але кілька помилок з боку NAVI, зокрема неточні постріли снайпера Ігоря "w0nderful" Жданова, призвели до поразки на цій карті. MOUZ зуміли використати слабкі сторони суперників та здобули перемогу.

Остання і вирішальна карта — Ancient — стала справжнім випробуванням для обох команд. На початку MOUZ показали потужну гру, створивши значну перевагу в рахунку — 10:2 на свою користь. Здавалося, що перемога буде за ними, але NAVI продемонстрували неймовірний камбек. Гравці команди мобілізували всі свої сили, виграли низку ключових раундів і зрештою вирвали перемогу на цій карті, що дозволило їм підняти над головами трофей IEM Rio.

Досягнення NAVI

Перемога на IEM Rio принесла NAVI не лише престиж, але й чималий грошовий приз — 100 тисяч доларів. Окрім цього, команда отримала путівку на один із найбільших турнірів наступного року — IEM Katowice 2025, де на них чекає ще один шанс довести свою майстерність.

Погляд у майбутнє

Незважаючи на успіх на IEM Rio, NAVI вже готуються до наступних випробувань. Попереду в них два важливих турніри — BLAST World Final та Perfect World Shanghai Major, на яких команда планує зберегти свою високу планку. Ці турніри стануть вирішальними для NAVI у боротьбі за звання найкращої команди року, і настрій гравців та керівництва залишається оптимістичним.