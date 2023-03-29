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Власник NAVI Максим Кріппа придбав першу золоту медаль в історії команди по CS на благодійному аукціоні Tribuna.com

29-03-2023, 17:05 citynews.net.ua | Напечатать

Вже цілий рік іде повномасштабна російсько-українська війна, і десять місяців велика кіберспортивна спільнота робить вигляд, що вона «поза політикою», намагається виправдати та толерувати терористичні дії росії: то G2 фотографуються з триколором, то Outsiders перемагають на мейджорах.

Однак українські кіберспортивні діячі не дають забувати про події, які нам доводиться переживати зараз, регулярно донатять на ЗСУ, влаштовують благодійні збори й аукціони та допомагають в їхньому поширенні. Особливо круто, що багато людей, пов'язаних з українським кіберспортом, відгукнулися та допомогли поширити такий важливий збір, зробивши ретвіт собі на сторінки.

Арсеній «ceh9» Триноженко. Колишній гравець NaVi у CS 1.6, зараз – кастер української студії Maincast. Власник медалі, що розігрується:

Та багато інших кіберспортивних діячів, та небайдужих людей, які посприяли проведенню аукціону. 

Нещодавно Tribuna.com запустила аукціон на золоту медаль ceh9 з Intel Extreme Masters IV 2010: і її було продано на eBay за 10 000$! Гроші підуть на допомогу ЗСУ на Бахмутський напрямок.

Власник кіберспортивної команди NAVI, Максим Кріппа, став володарем першої золотої медалі в історії організації за дисципліною CS:GO на благодійному аукціоні Tribuna.com. За ціну в 10 тисяч доларів, Кріппа придбав медаль, яку на аукціон виставив Арсеній "ceh9" Триноженко.

Цей аукціон був проведений на благо Збройних Сил України, а саме на допомогу воїнам на Бахмутському напрямку, де зараз проходять найзапекліші бої. Ця медаль була виграна на турнірі Intel Extreme Masters IV у 2010 році. Варто зазначити, що всі отримані кошти від продажу лотів на аукціоні Tribuna.com також передаються на допомогу ЗСУ та постраждалим від війни.

Зазначимо, що цей вчинок підприємця Максима Кріппи та інших благодійників дозволив зібрати понад 6 мільйонів гривень на допомогу військовим та мирним жителям, які постраждали від війни на сході України. Такі ініціативи є прикладом того, як спортивні ігри можуть допомогти людям та сприяти благодійності. 

Джерело: Tribuna.com


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