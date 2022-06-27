Витамин Д: незаменимый нутриент для здоровья и отличного настроения

Витамин Д: незаменимый нутриент для здоровья и отличного настроенияВчера, 13:02
Наверное, многие из нас знают, что витамин D нужен организму человека для поддержания здоровья костей и зубов. Также он играет много других важных ролей, а его дефицит негативно сказывается не только на общем самочувствии, но и на психоэмоциональном состоянии. Но давайте обо всем по порядку.
Витамин Д крайне важен для усвоения кальция — без него кальций, который составляет основу нашего скелета, просто не усваивается в кишечнике и, соответственно, не может выполнять свою работу. Поэтому для роста костей и для профилактики остеопороза важно получать достаточное количество такого нутриента.
Достаточное количество витамина D необходимо для здоровья мышц и мышечной силы. Ученые выяснили, что при его дефиците возрастает риск падений, а это очень опасно для пожилых людей. И нормальная работа иммунитета без этого питательного вещества тоже не возможна — несколько исследований подтвердило, что применение добавок с таким активным компонентом снижает риск возникновения острых респираторных инфекций.
Особый интерес вызывает роль витамина Д в противостоянии организма вирусным инфекциям, среди которых находится и грипп, и нашумевший коронавирус. Некоторые ученые даже заговаривают о том, что дефицит этого вещества может быть связан с более высокими показателями смертности от таких заболеваний, но для окончательного подтверждения этой теории проводятся дополнительные эксперименты.
Кроме того, витамину D под силу:
- сохранять здоровье ротовой полости — снизить вероятность возникновения кариеса и болезней десен;
- поддерживать нормальную чувствительность тканей к инсулину, снижая тем самым риск развития сахарного диабета;
- снижать артериальное давление, предупреждая и корректируя гипертонию;
- поддерживать здоровый вес или способствовать похудению при наличии лишних килограмм;
- бороться с депрессией не хуже многих антидепрессантов и просто повышать настроение.
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Многие люди уверены, что получить достаточное количество витамина D очень просто — нужно всего лишь периодически находиться под солнечными лучами. Но на самом деле, не все так. Хоть витамин D и вправду способен вырабатываться в организме под воздействием солнечных лучей, этот процесс становится возможным лишь при соблюдении ряда условий.
Во-первых, солнце должно падать на кожу под определенным углом (лучше всего, как в летний полдень), а во-вторых, кожа не должна быть защищена никакими солнцезащитными средствами. Поэтому системно получать необходимое организму количество питательного вещества, просто прогуливаясь по улице, просто нереально.
Конечно, витамин D присутствует и в продуктах питания. Больше всего ценного нутриента — в рыбьем жире, совсем немного — в курином желтке и сливочном масле. И к сожалению, обычные продукты не могут рассматриваться как достойный источник такого вещества. Например, суточное количество витамина D содержится в двадцати куриных желтках.
Гарантировано получить нужную дозу можно только из специализированных добавок. И большинство мировых ученых сходится во мнении, что такие препараты нужны каждому современному человеку — они надежно предотвращают дефицит и не наносят вреда здоровью.
При этом в составе современных БАДов — лишь натуральное сырье, которое отлично усваивается — нужно лишь принимать его вместе с жиросодержащей пищей. Выбрать удобный вид и форму витамина Д можно тут.