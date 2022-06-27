Витамин Д: незаменимый нутриент для здоровья и отличного настроения

Наверное, многие из нас знают, что витамин D нужен организму человека для поддержания здоровья костей и зубов. Также он играет много других важных ролей, а его дефицит негативно сказывается не только на общем самочувствии, но и на психоэмоциональном состоянии. Но давайте обо всем по порядку.

Витамин Д крайне важен для усвоения кальция — без него кальций, который составляет основу нашего скелета, просто не усваивается в кишечнике и, соответственно, не может выполнять свою работу. Поэтому для роста костей и для профилактики остеопороза важно получать достаточное количество такого нутриента.

Достаточное количество витамина D необходимо для здоровья мышц и мышечной силы. Ученые выяснили, что при его дефиците возрастает риск падений, а это очень опасно для пожилых людей. И нормальная работа иммунитета без этого питательного вещества тоже не возможна — несколько исследований подтвердило, что применение добавок с таким активным компонентом снижает риск возникновения острых респираторных инфекций.

Особый интерес вызывает роль витамина Д в противостоянии организма вирусным инфекциям, среди которых находится и грипп, и нашумевший коронавирус. Некоторые ученые даже заговаривают о том, что дефицит этого вещества может быть связан с более высокими показателями смертности от таких заболеваний, но для окончательного подтверждения этой теории проводятся дополнительные эксперименты.

Кроме того, витамину D под силу:

сохранять здоровье ротовой полости — снизить вероятность возникновения кариеса и болезней десен;

поддерживать нормальную чувствительность тканей к инсулину, снижая тем самым риск развития сахарного диабета;

снижать артериальное давление, предупреждая и корректируя гипертонию;

поддерживать здоровый вес или способствовать похудению при наличии лишних килограмм;

бороться с депрессией не хуже многих антидепрессантов и просто повышать настроение.

Заинтересовала тема витамина Д – тогда читайте полную статью о этом нутриенте здесь.

Многие люди уверены, что получить достаточное количество витамина D очень просто — нужно всего лишь периодически находиться под солнечными лучами. Но на самом деле, не все так. Хоть витамин D и вправду способен вырабатываться в организме под воздействием солнечных лучей, этот процесс становится возможным лишь при соблюдении ряда условий.

Во-первых, солнце должно падать на кожу под определенным углом (лучше всего, как в летний полдень), а во-вторых, кожа не должна быть защищена никакими солнцезащитными средствами. Поэтому системно получать необходимое организму количество питательного вещества, просто прогуливаясь по улице, просто нереально.

Конечно, витамин D присутствует и в продуктах питания. Больше всего ценного нутриента — в рыбьем жире, совсем немного — в курином желтке и сливочном масле. И к сожалению, обычные продукты не могут рассматриваться как достойный источник такого вещества. Например, суточное количество витамина D содержится в двадцати куриных желтках.

Гарантировано получить нужную дозу можно только из специализированных добавок. И большинство мировых ученых сходится во мнении, что такие препараты нужны каждому современному человеку — они надежно предотвращают дефицит и не наносят вреда здоровью.

При этом в составе современных БАДов — лишь натуральное сырье, которое отлично усваивается — нужно лишь принимать его вместе с жиросодержащей пищей. Выбрать удобный вид и форму витамина Д можно тут.