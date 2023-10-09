» » У Луганську помер співпрацювавший з окупантами актор Михайло Голубович

У Луганську помер співпрацювавший з окупантами актор Михайло Голубович

9-10-2023, 18:14 citynews.net.ua | Напечатать

Сьогодні, 9 жовстня помер колшній український актор Михайло Голубович. 

Михайло Васильович Голубович народився 21 листопада 1943 року у Черкаській області. Закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва імені Карпенка-Карого. З 1967 року служив у Луганському академічному українському музичному драматичному театрі.

За свою кар'єру зіграв понад 75 ролей у кіно, ставши актором та режисером зі світовим ім'ям. 1977 року отримав звання народного артиста Української РСР.

Був художнім керівником Луганського академічного українського музично-драматичного театру на Оборонній. Вів акторський курс у Луганській академії культури та мистецтва (ЛДАКМ) імені Михайла Матусовського.

Після окупацій Луганська російськими загарбниками, колишній український актор перейшов на службу терористам та керував театром.

Найвідоміші фільми, в яких знімався Михайло Голубович: "Пропала грамота" (1972), "Як гартувалася сталь" (1973), "Кортик" (1973), "Дума про Ковпака" (1973-1976), "Ходіння по муках" (1977), "Комісари" (1969), "Мерседес" тікає від погоні" (1980), "Легенда про княгиню Ольгу" (1983), "Легенда про безсмертя" (1985), "Козаки йдуть" (1991), "Луна-парк" (1992), "Вишневі ночі" (1992), "Дорога на Січ" (1994), "Острів любові" (1995), "Молитва за гетьмана Мазепу" (2001), "Тихий Дон" (2006), "Дума про Тараса Бульбу" (2009), "Лицар дикого поля" (2009), "Гетьман" (2015).


Другие новости по теме:


comments powered by Disqus

Новини Луганська:

9-10-2023, 18:14

У Луганську помер співпрацювавший з окупантами актор Михайло Голубович

28-09-2023, 20:08

СБУ повідомила про підозру псевдоміністру освіти та науки «лнр», який керував деукраїнізацією освіти

28-09-2023, 20:03

Ґрунтовий гербіцид Дуал Голд: Найкращий захисник вашого поля

25-09-2023, 14:57

ССО: Під час атаки на Севастополь було знищено 34 російських офіцера

13-09-2023, 15:12

Від початку війни 650 постраждалих дітей евакуювали до клінік Європи на лікування та реабілітацію

13-09-2023, 15:05

СБУ викрила п’ятьох чиновниць-колаборанток з Луганської області

6-09-2023, 20:19

Російські військові вбили у Костянтинівці 17 людей. Ще 32 - поранені

29-08-2023, 14:13

«Укрнафта» сплатила понад 2 млрд грн податку на прибуток за другий квартал 2023 року

29-08-2023, 14:11

В Україну доставили 3 000 доз вакцин проти гепатиту А в рамках партнерства МОЗ та ЮНІСЕФ

14-08-2023, 15:12

Діти з Луганської області відправились на відпочинок до Польщі

14-08-2023, 14:30

Як працюватимуть мобільні аптеки у селах та на прифронтових територіях?

10-08-2023, 14:54

В Україні продовжено  строки для ідентифікації отримувачів пенсій та соцвиплат в Ощадбанку

Новини України:

14-08-2023, 14:36

Російська ракета знищила гіпермаркет FOZZY в Одесі

10-08-2023, 19:41

ТРЦ Respublika Park: як торговий центр продовжує працювати під час війни

27-07-2023, 19:41

Росія сьогодні атакувала 2 ракетами Калібр портову інфраструктуру Одеси

24-07-2023, 19:37

СБУ встановила ще 11 військових рф, які розстрілювали автомобілі з мирними жителями в Бучі

24-07-2023, 19:29

В Київській області планують змінити герб та прапор

23-07-2023, 16:51

Росія вдарила 19 ракетами по історичному центру Одеси - зруйновано храм та пам'ятки архітектури

12-06-2023, 07:40

В районі Одеських пляжів солоность води в 3 рази нижче норми

10-06-2023, 06:57

Російські загарбники атакували Одеську та Миколаївську області дронами «Shahed-136/131» - ВІДЕО

10-06-2023, 06:50

Додатковий поїзд №248/247 Одеса — Київ  призначено в червні

30-05-2023, 04:08

Обстріл міста Шахедами: У Києві горить багатоповерхівка в Голосіївському районі та автівки у Печерському

30-05-2023, 04:01

Одеситка, яка збирала гроші для російських окупантів, відсидить 11 років за ґратами

27-05-2023, 19:58

Вища рада правосуддя дозволила заарештувати суддю Тандира

Різне:



Реклама:


Подиивтися :

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архів Новин:

«    Октябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 



^Вгору

 