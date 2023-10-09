Сьогодні, 9 жовстня помер колшній український актор Михайло Голубович.

Михайло Васильович Голубович народився 21 листопада 1943 року у Черкаській області. Закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва імені Карпенка-Карого. З 1967 року служив у Луганському академічному українському музичному драматичному театрі.

За свою кар'єру зіграв понад 75 ролей у кіно, ставши актором та режисером зі світовим ім'ям. 1977 року отримав звання народного артиста Української РСР.

Був художнім керівником Луганського академічного українського музично-драматичного театру на Оборонній. Вів акторський курс у Луганській академії культури та мистецтва (ЛДАКМ) імені Михайла Матусовського.

Після окупацій Луганська російськими загарбниками, колишній український актор перейшов на службу терористам та керував театром.

Найвідоміші фільми, в яких знімався Михайло Голубович: "Пропала грамота" (1972), "Як гартувалася сталь" (1973), "Кортик" (1973), "Дума про Ковпака" (1973-1976), "Ходіння по муках" (1977), "Комісари" (1969), "Мерседес" тікає від погоні" (1980), "Легенда про княгиню Ольгу" (1983), "Легенда про безсмертя" (1985), "Козаки йдуть" (1991), "Луна-парк" (1992), "Вишневі ночі" (1992), "Дорога на Січ" (1994), "Острів любові" (1995), "Молитва за гетьмана Мазепу" (2001), "Тихий Дон" (2006), "Дума про Тараса Бульбу" (2009), "Лицар дикого поля" (2009), "Гетьман" (2015).