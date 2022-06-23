» » Помер перший і останній президент СРСР Михайло Горбачов

Помер перший і останній президент СРСР Михайло Горбачов

Вчера, 23:55 citynews.net.ua | Напечатать

На 92-му році життя помер останній Генеральний секретар ЦК КПРС та перший і останній президент СРСР Михайло Горбачов

Михайло Горбачов був дуже хворий і останні три роки жив у Центральній клінічній лікарні в Москві. У нього був цукровий діабет, проблеми з нирками.

Михайло Горбачов був першим та останнім президентом СРСР у період з 15 березня 1990 року до 25 грудня 1991 року. Крім того, він був останнім генеральним секретарем ЦК КПРС та головою президії Верховної Ради СРСР.

Перебуваючи на вершині влади, Горбачов проводив численні реформи та кампанії, які згодом привели до ринкової економіки, знищення монопольної влади КПРС і розпаду СРСР. 

У знак визнання його провідної ролі в мирному процесі, який сьогодні характеризує важливу складову частину життя міжнародного товариства, 15 жовтня 1990 р. М. С. Горбачов був нагороджений Нобелівською премією миру.

Саме під час керівництва Горбачова були виведені війська з Афганістану та окупованих СРСР країн Східної Європи (Польщі, Чехословаччини та Угорщини), відбулася реабілітація жертв сталінських репресій, не реабілітованих раніше за Хрущова.

Також під час його керівництва розпочався процес об'єднання східної та західної Німеччини та розпочався вихід радянських військ. що завершився лише в 1994 році.

Багато радянських, пострадянських та закордонних політиків і журналістів вітали реформи Горбачова, демократію і гласність, закінчення холодної війни, об'єднання Німеччини. Оцінка діяльності Горбачова за кордоном колишнього СРСР носить більш позитивний і менш суперечливий характер, ніж у пострадянському просторі


Другие новости по теме:


comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 23:55

Помер перший і останній президент СРСР Михайло Горбачов

26-08-2022, 17:19

За державну зраду під варту взяли керівника Інституту підготовки юридичних кадрів СБУ

26-08-2022, 15:07

Українська армія знов вдарила ракетами по мостах в Херсоні

26-08-2022, 13:37

В Луганській області обіцяють судити ексдиректора райцентру зайнятості за співпрацю з окупантами. Я тільки затримають

26-08-2022, 12:49

В окупованій Кадіївці (колишній Стаханів) знищили близько 200 російських десантників

25-08-2022, 11:55

Росія вкрала 200 тисяч тонн зерна та всю техніку у луганського підприємства «Агротон»

25-08-2022, 11:38

Переселенцям Лисичанська: яку інформацію слід надати для отримання гуманітарної допомоги поштою

25-08-2022, 11:15

Російські військові вбили 25 мирних мешканців в Чаплине Дніпропетровській області

25-08-2022, 11:09

В Україні посилили відповідальність за дітей під час евакуації

18-08-2022, 18:26

Дмитро Снєгирьов: росіяни планують підірвати будівлю в Маріуполі, де судитимуть полонених азовців

17-08-2022, 10:16

Суд у Києві почав розглядати справу щодо ката з донецької тюрми «Ізоляція»

17-08-2022, 10:05

В Лисичанську вибухом знищено близько сотні російських військових - Відео

Новости Украины:

26-08-2022, 15:10

95 відсотків шкіл Києва працюватимуть у змішаному форматі навчання – як очному, так і онлайн

15-08-2022, 14:18

СБУ затримала агента рф, який збирав дані для обстрілів Одеси

15-08-2022, 10:18

Порушивши заборону на відвідування пляжів в Одесі загинули двоє людей

9-08-2022, 13:28

Як саме українські бренди допомагають ЗСУ? Історія компанії Олдком

29-07-2022, 08:48

На півдні Украни ЗСУ зупинили російську контратаку та знищили чотири склади боєприпасів

4-07-2022, 15:35

Собаки все відчувають. Що робити щоб домашні улюбленці не почувалися самотні в час війни?

1-07-2022, 08:35

Воєнний злочин РФ: Російські військові вдарили ракетами по житловому будинку в Одесі та базі відпочинку

30-06-2022, 11:16

КТ органов грудной клетки в Киеве: стандарты, ход процедуры, результаты

29-06-2022, 12:09

Покупка велосипеда: что нужно учитывать

28-06-2022, 12:26

Картини, написані душею: киянка, чиї руки через жахливе ДТП функціонують на 30%, створює олійні шедеври

27-06-2022, 13:37

Російські військові обстріляли мирне селище в Одеській області  - 8 поранених

23-06-2022, 13:05

У Львові сьогодні пройде попереднє засідання у справі про обвинувачення Медведчука у держзраді