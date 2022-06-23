Помер перший і останній президент СРСР Михайло Горбачов

На 92-му році життя помер останній Генеральний секретар ЦК КПРС та перший і останній президент СРСР Михайло Горбачов

Михайло Горбачов був дуже хворий і останні три роки жив у Центральній клінічній лікарні в Москві. У нього був цукровий діабет, проблеми з нирками.

Михайло Горбачов був першим та останнім президентом СРСР у період з 15 березня 1990 року до 25 грудня 1991 року. Крім того, він був останнім генеральним секретарем ЦК КПРС та головою президії Верховної Ради СРСР.

Перебуваючи на вершині влади, Горбачов проводив численні реформи та кампанії, які згодом привели до ринкової економіки, знищення монопольної влади КПРС і розпаду СРСР.

У знак визнання його провідної ролі в мирному процесі, який сьогодні характеризує важливу складову частину життя міжнародного товариства, 15 жовтня 1990 р. М. С. Горбачов був нагороджений Нобелівською премією миру.

Саме під час керівництва Горбачова були виведені війська з Афганістану та окупованих СРСР країн Східної Європи (Польщі, Чехословаччини та Угорщини), відбулася реабілітація жертв сталінських репресій, не реабілітованих раніше за Хрущова.

Також під час його керівництва розпочався процес об'єднання східної та західної Німеччини та розпочався вихід радянських військ. що завершився лише в 1994 році.

Багато радянських, пострадянських та закордонних політиків і журналістів вітали реформи Горбачова, демократію і гласність, закінчення холодної війни, об'єднання Німеччини. Оцінка діяльності Горбачова за кордоном колишнього СРСР носить більш позитивний і менш суперечливий характер, ніж у пострадянському просторі