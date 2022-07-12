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У Зеленського випустили з України Портнова, який перебуває під санкціями за проросійську діяльність

12-07-2022, 14:46 citynews.net.ua | Напечатать

 Проросійський діяч Андрій Портнов, який був першим заступником голови Адміністрації президента Віктора Януковича, понад місяць тому виїхав з України через Закарпаття.

Як повідомляють журналісти програми "Схеми" (проєкт Радіо Свобода) з посиланням на три незалежні одне від одного джерела, 3 червня 2022 року Портнов виїхав у сусідню Угорщину через пункт пропуску для автомобільного сполучення "Чоп (Тиса)" у Закарпатській області.

Журналісти звернулися до Держприкордонслужби України з проханням пояснити, на яких підставах 48-річний Андрій Портнов покинув територію України під час дії обмежень для виїзду чоловікам призовного віку.

Адміністрація Держприкордонслужби у відповіді на запит "Схем" повідомила, що не надасть відповіді, оскільки "зміст запиту стосується надання персональних даних, що регламентується законом України "Про захист персональних даних".

Також журналісти "Схем" звернулись із запитом до СБУ з проханням повідомити, чи досліджують у службі діяльність Андрія Портнова, зокрема його зв’язки з Російською Федерацією. Редакція оприлюднить відповідь, щойно вона надійде.

Андрій Портнов перебуває під санкціями США з грудня 2021 року. Портнова внесли до переліку осіб за так званим "актом Магнітського". До цього списку вносять високопосадовців, причетних до порушення прав людини та масштабної корупції.

У США його звинувачують у торгівлі впливом на українські суди.

Рада нацбезепки й оборони України не ввела щодо Портнова санкцій. У вересні 2021 року секретар РНБО Олексій Данілов пояснював це так: "У нас стільки загроз, крім Портнова, таких, як Портнов, – дуже і дуже багато. Але треба мати аргументи, докази".

Про можливі зв’язки Андрія Портнова з верхівкою РФ повідомлялось також у контексті зламу електронної пошти Бориса Рапопорта, яку оприлюднив центр "Миротворець". Рапопорт працював у Кремлі у команді Владислава Суркова, коли той курував так званий проєкт "Новоросія".

Частину листів кремлівський чиновник отримував від відправника під псевдонімом Рашидович Казбек. У "Миротворці" вважають, що це Андрій Портнов. Від цього користувача в Кремль, зокрема, надходили резюме різних осіб, наближених до Портнова – наприклад, його юристів та адвокатів.

Сама назва електронної пошти має в собі букву "А" і сім цифр. Ці цифри, як встановили в "Миротворці", повністю відповідають номеру міського телефону, який встановлено в Києві на Оболоні у квартирі, де був зареєстрований Андрій Портнов, розповів Дмитро Золотухін, медіаексперт та колишній заступник міністра інформполітики.


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