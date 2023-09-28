» » Ґрунтовий гербіцид Дуал Голд: Найкращий захисник вашого поля

Ґрунтовий гербіцид Дуал Голд: Найкращий захисник вашого поля

28-09-2023, 20:03 citynews.net.ua | Напечатать

Агрономія є однією з ключових галузей, яка забезпечує нам необхідні продукти для життя. Серед найважливіших аспектів сільськогосподарської діяльності є контроль над ростом бур'янів та збереженням врожаю. У цьому контексті ґрунтовий гербіцид Дуал Голд відіграє надзвичайно важливу роль. У цій статті ми детально розглянемо цей препарат і надамо інформацію щодо його використання та особливостей.

Принцип роботи гербіциду Дуал Голд.

Дуал Голд гербіцид - це засіб, призначений для контролю росту бур'янів у сільському господарстві. Основною діючою речовиною в цьому препараті є метолахлор. Метолахлор є системним гербіцидом, що впливає на ріст бур'янів, запобігаючи їхньому розвитку та конкуренції з культурними рослинами. Цей механізм дії робить Дуал Голд ефективним засобом для заборони росту бур'янів у сільському господарстві, забезпечуючи одночасно збереження врожаю.

Гербіцид Дуал Голд інструкція з використання та рекомендації.

Щоб правильно використовувати гербіцид Дуал Голд і забезпечити максимальну ефективність, слід дотримуватися наступних кроків та рекомендацій:

Дозування: Відміряйте потрібну кількість препарату відповідно до ступеня забур'яненості і площі обробітку, як вказано в таблиці інструкції. Зазвичай, для обробки до 6 соток використовують 100 мл препарату, розведеного в 30 літрах води. Найкращий ефект досягається при застосуванні 5 літрів робочого розчину на 1 сотку.

Умови застосування: Обприскування слід проводити у безвітряну погоду на підготовленому ґрунті. Це дозволяє уникнути розпилу препарату для рівномірного нанесення на площу.

Час застосування: Дуал Голд має різні рекомендації щодо часу обприскування в залежності від культур. Наприклад, для картоплі, обприскування ґрунту рекомендується після посадки до появи сходів культури або після нагортання гребенів до появи сходів. Для кавунів - перед сівбою або після сівби до появи сходів. Для тютюну, томатів і капусти (розсада) - обприскування ґрунту перед висадкою розсади.

Висновок

Гербіцид Дуал Голд є незамінним інструментом для сільськогосподарського виробництва, який допомагає контролювати ріст бур'янів та зберігати врожай. Дотримуючись інструкцій з використання та рекомендацій щодо сприятливих умов, ви можете забезпечити максимальну ефективність цього гербіциду. Не забудьте виміряти правильну дозу і обробити ґрунт у відповідний період, враховуючи вимоги для вашої культури. Дуал Голд - це надійний захисник вашого поля, який сприяє збільшенню врожаю і покращенню якості ваш

Гербіцид Дуал Голд купити можна тут.


Другие новости по теме:


comments powered by Disqus

Новини Луганська:

28-09-2023, 20:08

СБУ повідомила про підозру псевдоміністру освіти та науки «лнр», який керував деукраїнізацією освіти

28-09-2023, 20:03

Ґрунтовий гербіцид Дуал Голд: Найкращий захисник вашого поля

25-09-2023, 14:57

ССО: Під час атаки на Севастополь було знищено 34 російських офіцера

13-09-2023, 15:12

Від початку війни 650 постраждалих дітей евакуювали до клінік Європи на лікування та реабілітацію

13-09-2023, 15:05

СБУ викрила п’ятьох чиновниць-колаборанток з Луганської області

6-09-2023, 20:19

Російські військові вбили у Костянтинівці 17 людей. Ще 32 - поранені

29-08-2023, 14:13

«Укрнафта» сплатила понад 2 млрд грн податку на прибуток за другий квартал 2023 року

29-08-2023, 14:11

В Україну доставили 3 000 доз вакцин проти гепатиту А в рамках партнерства МОЗ та ЮНІСЕФ

14-08-2023, 15:12

Діти з Луганської області відправились на відпочинок до Польщі

14-08-2023, 14:30

Як працюватимуть мобільні аптеки у селах та на прифронтових територіях?

10-08-2023, 14:54

В Україні продовжено  строки для ідентифікації отримувачів пенсій та соцвиплат в Ощадбанку

7-08-2023, 06:18

У ЗСУ підтвердили удари по стратегічно важливих для окупантів Чонгарському та Генічеському мостах

Новини України:

14-08-2023, 14:36

Російська ракета знищила гіпермаркет FOZZY в Одесі

10-08-2023, 19:41

ТРЦ Respublika Park: як торговий центр продовжує працювати під час війни

27-07-2023, 19:41

Росія сьогодні атакувала 2 ракетами Калібр портову інфраструктуру Одеси

24-07-2023, 19:37

СБУ встановила ще 11 військових рф, які розстрілювали автомобілі з мирними жителями в Бучі

24-07-2023, 19:29

В Київській області планують змінити герб та прапор

23-07-2023, 16:51

Росія вдарила 19 ракетами по історичному центру Одеси - зруйновано храм та пам'ятки архітектури

12-06-2023, 07:40

В районі Одеських пляжів солоность води в 3 рази нижче норми

10-06-2023, 06:57

Російські загарбники атакували Одеську та Миколаївську області дронами «Shahed-136/131» - ВІДЕО

10-06-2023, 06:50

Додатковий поїзд №248/247 Одеса — Київ  призначено в червні

30-05-2023, 04:08

Обстріл міста Шахедами: У Києві горить багатоповерхівка в Голосіївському районі та автівки у Печерському

30-05-2023, 04:01

Одеситка, яка збирала гроші для російських окупантів, відсидить 11 років за ґратами

27-05-2023, 19:58

Вища рада правосуддя дозволила заарештувати суддю Тандира

Різне:



Реклама:


Подиивтися :

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архів Новин:

«    Сентябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 



^Вгору

 