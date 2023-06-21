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Україна планує створити 20 центрів життєстійкості за ізраїльським зразком

21-06-2023, 04:17 citynews.net.ua | Напечатать

Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович ознайомилася з ізраїльським досвідом роботи центрів резильєнтності та презентувала програму впровадження таких просторів в Україні – осередків, де люди отримують всю необхідну їм соціальну підтримку. 

Робочий візит до Ізраїлю відбувся за участю Першої леді України Олени Зеленської. Під час візиту українська делегація провела зустрічі з Першої леді Ізраїлю Міхаль Герцог та представниками Ізраїльського центру травми та стійкості NATAL, Israel Trauma Coalition, IsraAID (міжнародної неурядової гуманітарної організації).

«Те, що ми плануємо втілити, – це великі простори життєстійкості в кожній громаді України. Будь-яка людина, звернувшись у такі центри по допомогу і підтримку, зможе їх отримати. Ми бачимо ці осередки місцем сили цілої громади, яке б допомогло зорганізувати і скоординувати роботу різних соціальних інституцій», – зазначила Оксана Жолнович.

За її словами, досвід Ізраїлю засвідчив, наскільки важливою є групова терапія, робота з сім’ями та дітьми, психологічна підтримка саме на ранніх етапах, яка дозволяє уникнути подальшого загострення стану здоров’я, – все це Україна впроваджуватиме і на рівні своїх центрів життєстійкості.

«Дуже цінним є досвід Ізраїлю також в організації волонтерських груп, які зміцнюють громади і забезпечують її цілісність», – додала Міністерка соціальної політики.

Вона зазначила, що до кінця 2023 року заплановано облаштувати 20 центрів життєстійкості по Україні. На сьогодні вже розпочато проектування такого центру в Ірпені – одному з міст, що найбільше постраждали внаслідок воєнної агресії росії на Київщині. А в перспективі максимальний план – 1500 таких центрів по всій Україні, у кожній із громад нашої держави.

«Для цього нам потрібно підготувати більше 7 тисяч соціальних працівників, психологів, кейс-менеджерів. Тому будемо вдячні Ізраїлю за допомогу в навчанні наших працівників, побудові системної освіти», – резюмувала Оксана Жолнович.

У межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я 2000 українських фахівців пройшли навчання в Ізраїльському центрі травми та стійкості NATAL: опановували допомогу після травматичних подій, в екстрених ситуаціях, роботу з ПТСР, із постраждалими від сексуального насильства, пацієнтами з ампутованими кінцівками. 


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