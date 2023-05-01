Укрзалізниця розпочала продаж квитків до жіночих купе у 4 потягах

Укрзалізниця в пілотному режимі відкрила продаж квитків до жіночих купе.

Продаж відбуватиметься виключно у мобільному застосунку Укрзалізниці – на сьогодні ключовому каналі продажів залізничних квитків в Україні. Укрзалізниця знайшла швидке технологічне рішення для реалізації жіночих купе, надалі воно буде доопрацьовуватись, наразі ж достатньо оновити застосунок до найсвіжішої версії.

Поїзди з доступними для придбання жіночими купе будуть відповідно марковані у застосунку, а посадка до таких купе буде відкрита виключно жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років.

Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від звичайної, кількість квитків на одне замовлення так само обмежена чотирма.

Від 30 червня квитки доступні на "рейси далекого сполучення, які є серед лідерів за кількістю зареєстрованих скарг та конфліктних випадків з початку року":

№81 Київ – Ужгород;

№41 Дніпро – Трускавець;

№75 Київ – Кривий Ріг;

№15 Харків – Ясіня.

Проїзд у жіночих купе буде можливим лише жінкам та дітям до 6 років. Вартість квитка така ж, як і для інших купе.

На разі це - тестовий режим і опція придбання квитка доступна лише в мобільному застосунку Однак Укрзалізниця розглядає його "як один з елементів системного посилення безпеки у поїздах, водночас посилюючи патрулювання рейсів воєнізованою охороною, а також продовжуючи програму оснащення вагонів камерами відеоспостереження, сигналізацією на дверях купе та кнопками виклику провідника".

Нагадаємо, що про можливість запровадження жіночих купе компанія повідомила у травні цього року - це стало реакцією на петицію із закликом зробити окремий вагон для жінок, яка набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.