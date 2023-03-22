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Українська армія посунулася вперед та контролює південно-західну частину Бахмута

Вчера, 19:43 citynews.net.ua | Напечатать

Протягом доби російські загарбники завдали 36 ракетних та 23 авіаційних ударів, а також здійснили близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Сили оборони України просуваються вперед у Бахмуті та виграють час для певних запланованих дій. Бої за місто-фортецю тривають, повідомила заступниця міністра оборони Маляр. 

За її словами росіяни стягнули в Бахмут більшу частину своїх резервів та значно посилив угруповання. Сьогодні весь день росіяни атакували місто. Всі атаки – відбиті. Станом на 18 травня ми контролюємо південно-західну частину Бахмута.

На околицях на півночі від Бахмута окупанти атакували теж. Атаки відбиті. На окремих ділянках є просування наших військ на 500 метрів.

У передмісті на півдні протягом дня йшли запеклі бої. Ворог переходив у наступ та намагався повернути втрачені території, але зазнав втрат та не зміг виконати задачі. На окремих ділянках наші війська просунулись на кілометр.

Військові задачі оборона Бахмута та передмістя виконує. Наразі ми виграємо час для певних запланованих дій.


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