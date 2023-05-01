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Укрпошта закликає міжнародну спільноту не визнавати російські поштові марки з тимчасово окупованими українськими територіями

1-05-2023, 07:40 citynews.net.ua | Напечатать

Укрпошта звернулася до Всесвітнього Поштового Союзу із проханням вжити негайних заходів щодо протидії випуску поштою росії 12 червня 2023 року 4-х поштових марок «Россия. Регионы. Донецкая Народная Республика. Запорожская область. Луганская народная Республика. Херсонская область». Відповідне звернення  Посол України в Швейцарії Ірина Венедіктова передала голові ВПС пану Масахіко Мєтокі  в четверг, 27 квітня.

Зокрема, Укрпошта просить ВПС не реєструвати в системі нумерації ВАРФ поштові марки росії, присвячені тимчасово окупованим українським територіям, та усі наступні поштові марки росії як країни-агресора. Також Укрпошта закликає керівництво ВПС направити до поштових адміністрацій-членів Всесвітнього поштового союзу циркулярний лист із закликом вважати недійсними поштові марки росії «Россия. Регионы. Донецкая Народная Республика. Запорожская область. Луганская народная Республика. Херсонская область» та відповідно не приймати до обробки оплачену цими поштовими марками письмову кореспонденцію.

«Зважаючи на продовження росією практики здійснення поштових випусків, в яких «легітимізується» військове захоплення територій суверенної держави, що є грубим порушенням норм міжнародного права та регламентів ВПС, закликаємо Всесвітній поштовий союз невідкладно відреагувати на дії російської федерації, з метою недопущення легітимізації та повторного здійснення росією незаконних випусків, які порушують територіальний суверенітет України» - йдеться в ноті.

Нагадаємо, в 2014 році пошта росії випустила марки, пов’язані з тимчасово окупованими територіями Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Тоді  Всесвітній поштовий союз на прохання України розповсюдив циркулярний лист № 136/2014 «Україна – Заява стосовно випуску поштових марок», у якому було викладено позицію Укрпошти відносно несумісності з положеннями Конвенції ВПС випуску російською федерацією таких поштових марок, і пропозицією щодо невизнання таких марок з боку країн-членів ВПС.

В 2022 році Укрпошта вже зверталася до ВПС та країн-членів з проханням запровадити санкції проти росії у сфері філателії. В травні минулого року ВПС достроково усунув від головування в комісії «Митниця».

Таких результатів вдалося досягти значною мірою за послідовного сприяння Посольства України в Швейцарії, яке координує роботу України з Всесвітнім Поштовим Союзом. Також завдяки зусиллям української дипломатії в Швейцарії в травні минулого року Адміністративна рада Всесвітнього поштового союзу більшістю голосів ухвалила резолюцію на підтримку України та «Укрпошти».


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