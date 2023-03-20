Депутат від партії Зеленського на смерть збив людину автівкою

Вчора ввечері заступник голови бюджетного комітету Верховної Ради Володимир Гевко (фракція Слуга народу) повідомив, що став учасником ДТП, у якій загинула людина.

Зараз слідчі ДБР вирішують питання про відкриття кримінального провадження по факту смертельної ДТП.

Як повідомили у пресслужбі бюро, 19 березня увечері на автодорозі сполученням "Тернопіль – Львів – Рава-Руська" у селищі Золочівського району Львівської області автомобіль, за кермом якого був народний депутат, збив пішохода.

За даними ДБР, інцидент відбувся за межами нерегульованого пішохідного переходу. Від отриманих травм потерпілий помер.

Згідно з освідуванням на пристрої "Драгер", водій був тверезим.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження, передбаченого ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що спричинило смерть потерпілого) КК.



