Організатори фестивалю Шевченка оголосили конкурс «Ше.Пісня» 

Музичний конкурс «Ше.Пісня» оголосив доприйом заявок від музикантів, який триватиме до 28 лютого 2023 року. Участь у змаганні можуть взяти музиканти або композитори, які подадуть на розгляд журі пісню на слова з «Кобзаря».

«Минулого року наша команда планувала провести гала-концерт переможців «Ше.Пісні-2022» 9 березня, у день народження Тараса Шевченка. Але, як ви знаєте, ранок 24 лютого зруйнував не лише плани, а й долі багатьох українців», — розповідає команда фестивалю Тараса Шевченка «Ше.Fest».

Організатори пісенного конкурсу планували зробити розгляд заявок і сам конкурс після Перемоги, але все ж вирішили попри російську воєнну агресію провести конкурс цього року, аби довести, що ніщо не зупинить мистецтво та самого Шевченка:

«Цьогоріч ми віднайшли в собі сили, щоб нарешті здійснити намір — подарувати глядачам можливість почути твори учасників-фіналістів, оголосити переможців конкурсу пісень на слова з «Кобзаря» та вшанувати його пам’ять. Ми вже зібрали нові заявки від конкурсантів, і розглянемо їх разом із тими, що були подані до початку повномасштабного вторгнення», — розповідають організатори.

Галакоцнерт, де можна буде безкоштовно почути фіналістів конкурсу, відбудеться 11 березня о 16:00 у Культурно-інноваційній платформі “ТепЛиця” (м. Броварі бул. Незалежності, 4).

Там можна буде побачити виступи фіналістів та дізнатися, хто отримав гран-прі та три призові місця. Традиціно одним із подарунків переможцям буде можливість виступити на головній сцені «Ше.Fest», який відбудеться влітку після Перемоги в селі Моринці, на Батьківщині Тараса.

Нагадуємо, що будь-який автор-виконавець, гурт або колектив могли взяти участь у конкурсі — потрібно лише мати пісню, створену на слова Шевченка.

До журі конкурсу «Ше.Пісня 2023» увійшли Руслана Лоцман (заслужена артистка України), Живосил Лютий (композитор, співак, бард, воїн), Ірина Савченко (професорка НПУ імені М.П Драгоманова), Юлія Капшученко-Шумейко (засновниця фестивалю Ше.Fest).

Які подарунки чекають на десятьох лавреатів?

Участь у галаконцерті «Ше.Пісня» у Броварях.

Виступи на фестивалі «Ше.Fest» після перемоги.

Нагородження відзнаками, серед яких статуетка для головного переможця гран-прі.

Вхід вільний! Участь у конкурсі — безкоштовна.

Організатори: Фестиваль тараса Шевченка Ше.Fest.

Партнер: Культурно-інноваційна платформа "ТепЛиця"

Подати заявку: https://forms.gle/kwyAeVxFznfcovWi8