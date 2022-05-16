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Зеленський пояснив за що звільнив Баканова та Венедіктову

Вчера, 22:59 citynews.net.ua | Напечатать

Прокуратура, СБУ та поліція в Україні виявилися "нашпигованими" російськими агентами. Люди, що повинні захищати державність. масово переходять на сторону окупанта.

Сьогодні Володимир Зеленськиї звільнив голову СБУ Івана Баканова та генпрокурорку Ірину Венедіктову.

Про причини таких рішень він розповів в черговому відео, які в нього д добре виходить знімати:

Я ухвалив рішення про відсторонення від посади Генерального прокурора та про усунення голови Служби безпеки України.

Станом на сьогодні зареєстровано 651 кримінальне провадження щодо державної зради та колабораційної діяльності працівників органів прокуратури, органів досудового розслідування, інших правоохоронних органів. У 198 кримінальних провадженнях відповідним особам повідомлено про підозру.

Зокрема, понад 60 працівників органів прокуратури та СБУ залишилися на окупованій території та працюють проти нашої держави.

Такий масив злочинів проти основ національної безпеки держави та зв’язки, які зафіксовані між працівниками силових структур України та спецслужбами Росії, ставлять дуже серйозні запитання до відповідних керівників. Кожне з таких питань отримає належну відповідь.



Теги: Зеленский Баканов ОГП Венедіктова Клоуни

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