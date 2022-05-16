Чехія, Фінляндія та Швеція братимуть участь у відновленні Луганської області після деокупації

У швейцарському Лугано триває конференція, на якій українська делегація на чолі з очільником Уряду представляє план післявоєнної відбудови країни. Загалом план включатиме 24 томи напрацювань Нацради відновлення України.

Попередньо план відновлення України оцінюють у 750 мільярдів доларів. За словами прем'єра, основними джерелами відновлення мають бути конфісковані активи росії та російських олігархів. За різними оцінками, це від 300 до 500 млрд доларів.

Крім того, планується залучити гранти та кредити міжнародних організацій та країн-партнерів. Іншими джерелами мають стати інвестиції приватного сектора, а також позабюджетні внески приватних осіб та корпорацій.

План відбудови України розділений на три етапи.

Також провідним країнам світу було запропоновано взяти безпосередню участь у відбудові окремих регіонів.

Чехія, Фінляндія та Швеція братимуть участь у відновленні Луганської області.

Швейцарія відбудовуватиме Одещину,

Ірландія – Рівненщину,

Німеччина – Чернігівщину,

Канада – Сумщину,

США та Туреччина – Харківщину,

Бельгія – Миколаївщину,

Швеція та Нідерланди – Херсонщину,

Норвегія – Кіровоградщину,

Австрія – Запоріжжя,

Польща та Італія – Донеччину.