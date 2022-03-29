Сєвєродонецьк накрила отруйна хмара - Російська авіація скинула авіабомбу на цистерну з азотною

Авіаудар по Сєвєродонецьку - рашисти влучили у цистерну з азотною кислотою на хімзаводі.

Залишившихся мешканців Луганської області просять не виходити з укриттів - азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні та при попаданні на шкіру та слизові оболонки.

Пари кислоти викликають подразнюючу дію на дихальні шляхи. При слабких отруєннях з'являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях - набряк легенів. Для захисту від парів і туману азотної кислоти користуються протигазами.

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При місцевій дії на очі азотна кислота викликає тяжке ураження з великим некрозом рогової оболонки та кон'юнктиви, що призводить до втрати зору.

Перша допомога: при попаданні азотної кислоти в очі необхідно промити їх проточною водою протягом 10-30 хвилин. При попаданні на шкіру - уражену поверхню обмити водою, додаючи до неї питну соду, мило. При проковтуванні азотної кислоти показано промивання шлунка великою кількістю води.

Слідкуємо за напрямом вітру!

Людям, що залишилися на вільній Луганщині та не мають зв’язку - інформацію повідомлено на місцях оперативними службами