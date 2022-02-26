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Опасность для жизни: В Рубежном российские боевики попали в цистерну с азотной кислотой

Сегодня, 11:40 citynews.net.ua | Напечатать

В Рубежном российские боевики попали артиллерийским снарядом в цистерну с азотной кислотой. Жителям города не выходить из укрытий и закрыть окна и двери, а также надеть влажные маски для защиты лица и органов дыхания.
Действие на человека: азотная кислота опасна при вдыхании, глотании и при попадании на кожу и слизистые.
Пары кислоты вызывают раздражающее действие на дыхательные пути. При слабых отравлениях появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружение, сонливость; при тяжелых отравлениях – отек легких. Для защиты от паров и тумана азотной кислоты пользуются противогазами.

Подготовьте влажные маски для лица‼️

При местном воздействии на глаза азотная кислота вызывает тяжелое поражение с большим некрозом роговой оболочки и конъюнктивы, что приводит к потере зрения.

Первая помощь: при попадании азотной кислоты в глаза необходимо промыть их проточной водой в течение 10-30 минут. При попадании на кожу – пораженную поверхность обмыть водой, добавляя к ней питьевую соду, мыло. При проглатывании азотной кислоты показано промывание желудка большим количеством воды.


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