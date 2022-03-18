Луганская область полностью без электроэнергии и большей частью - без газа

В Луганской области было всего два источника электроснабжения - Счастьенская ТЭС и трансформаторная подстанция в Кременной, которая связывала энергосистему региона с Украиной. Теперь их нет - в результате обстрелов российской артиллерией была повреждена высоковольтная линия из-за чего обесточены 215 населенных пунктов Луганской области.

«Ситуация критическая – свет исчез почти по всей области. По приблизительным подсчетам, в 215 населенных пунктах. Это и города и села. Количество обесточенных абонентов в результате обстрела россиянами высоковольтной линии электропередачи напряжением 300 кВ выясняется», – сообщил глава военной администрации Луганской области Сергей Гайдай.

Также он отметил, что от общего количества отключенных газораспределительных станций по всей стране более 60 процентов приходится на Донецкую и Луганскую области.

Основная причина остановки этих ГРС – повреждение газораспределительных сетей из-за обстрелов и сложностей с доступом к объектам из-за активных боевых действий.