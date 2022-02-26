В Лисичанске удалось вернуть электроэнергию в микрорайон РТИ

Сегодня, 28 марта, специалистам Лисичанского РЭС удалось запитать электрическую подстанцию ​​напряжением 110 кВ «ГТВ» (РТИ) и подключить 29 трансформаторных подстанций. Это позволило вернуть свет в дома почти 10 000 потребителей.

Об этом сообщил глава Луганской военной адмнистрации Сергей Гайдай.

На сегодня в Луганской области остаются обесточенными 34 населенных пункта – 13 частично и 21 полностью.

Нуждаются в восстановлении 547 трансформаторных подстанций.

Без электроэнергии находятся еще 88 618 абонентов. В основном это жители Северодонецка, Рубежного, Кременной и Поаснянского района, где разрушены линии электропередачи.