Военные преступления РФ: последствия обстрела Рубежного и Кременной

Российская артиллерия продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру городов Луганской области.

Ежедневно российские военные совершают преступления в отношении мирных жителей области.

Сейчас более 5 тысяч населения города Кременная остаются без света в результате повреждения линий, которые пытались отремонтировать работники Луганского энергетического объединения.

Также без электроэнергии тысячи жителей города Рубежное.



Энергетики дважды попытались возобновить электроснабжение этих населенных пунктов, но из-за непрекращающихся обстрелов были вынуждены прекратить ремонт.