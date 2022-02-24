Военные преступления РФ: последствия обстрела Рубежного и Кременной

Военные преступления РФ: последствия обстрела Рубежного и КременнойСегодня, 11:02
Российская артиллерия продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру городов Луганской области.
Ежедневно российские военные совершают преступления в отношении мирных жителей области.
Сейчас более 5 тысяч населения города Кременная остаются без света в результате повреждения линий, которые пытались отремонтировать работники Луганского энергетического объединения.
Также без электроэнергии тысячи жителей города Рубежное.
Энергетики дважды попытались возобновить электроснабжение этих населенных пунктов, но из-за непрекращающихся обстрелов были вынуждены прекратить ремонт.