Зеленскому предлагают назначить главой Одесской ОГА организатора северодонецкого шабаша сепаратистов

В Кабинете министров Украины предлагают назначить главой Одесской областной администрации Сергея Гринивецкого. Указа Зеленского о назначении пока нет, но это неоднозначное решение уже вызвало негодование в Украине.

Сергей Гринивецкий является одним из организаторов сепаратистского съезда в Северодонецке, когда во время массовых фальсификаций в пользу Януковича руководители областей юго-востока Украины угрожали референдумом если его не объявят президентом.

На этом «съезде» Гринивецкий выступал в поддержку интеграции областей с Россией, а также предлагал после второго тура фальсифицированных выборов немедленно провести процедуру инаугурации Януковича.

Тогда депутаты всех уровней, представляющие восточные и южные области страны, собрались под лозунгами: создания федерации, независимости Юго-Восточного региона. Там же заговорили о создании на базе Одесской области так называемого Новороссийского края.

Также Сергей Гринивецкий в 2014 году голосовал за «диктаторские законы», ограничивающие права граждан Украины и в соавторстве с Александром Ефремовым предлагал закон о защите русского языка.

До обретения Украиной независимости возглавлял одесские горкомы комсомола в должности 2-го и потом 1-го секретаря.

С 1998 по 2005 год он уже возглавлял Одесскую облгосадминистрацию, но после победы Виктора Ющенка был уволен и возглавил Одесский областной совет.